O crimă premeditată, planificată din detenție

Beucă, în vârstă de 57 de ani, și-a pregătit răzbunarea asupra fostei soții, Daniela, în timp ce se afla în închisoare pentru o agresiune anterioară, scrie Ziarul de Iași.

După ce a fost eliberat condiționat pe 2 aprilie 2025, cu 96 de zile înainte de termen, el a pus în aplicare planul său abominabil. Pe 14 aprilie, la ora 5.30, bărbatul a pândit-o pe victimă în fața blocului ei de pe bulevardul Primăverii, în Iași, lovind-o cu un ciocan în cap. Femeia, grav rănită, s-a prăbușit, dar a încercat să se ridice, moment în care individul a stropit-o cu benzină și i-a dat foc.

Un martor ocular a crezut inițial că victima era sub influența alcoolului sau drogurilor, dar, în scurt timp, a realizat gravitatea situației. Doi vecini au intervenit cu bidoane de apă pentru a stinge flăcările, însă femeia era deja în stare critică.

Transportată la spital, Daniela a murit pe 20 aprilie, după șase zile de luptă pentru supraviețuire.

Un trecut marcat de violență

Andrei Beucă și Daniela au fost căsătoriți timp de 10 ani, după o relație de încă un deceniu.

Potrivit Ziarul de Iași, bărbatul era un consumator excesiv de alcool, iar episoadele de violență domestică erau frecvente. În octombrie 2023, Beucă a agresat-o pe Daniela în fața unui bar, iar ulterior a atacat un alt client cu un cuțit.

Aceste fapte i-au adus o pedeapsă inițială de doi ani și patru luni de detenție, redusă ulterior la un an și opt luni de Curtea de Apel, pe motiv că agresiunea nu fusese comisă în public.

Declarații șocante și lipsa regretului

După comiterea crimei, Beucă a sunat-o pe mama sa, mărturisindu-i: „Mamă, am ucis-o pe Dani! I-am dat cu ciocanu» în cap și i-am dat foc după aceea”.

Polițiștii l-au găsit în cimitirul „Sf. Vasile”, unde intenționa să se sinucidă. În timpul anchetei, el a rămas calm, detaliind cu cinism faptele comise și afirmând că nu regretă nimic. „Îl doare la bască”, ar fi spus Beucă, menționând că merită orice pedeapsă pentru că fosta soție „îl viclenise”.

Condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat cu premeditare

Tribunalul Iași a subliniat că inculpatul a demonstrat un „grad maxim de pericol social” și că este „incorigibil”. Judecătorii au condamnat faptele sale ca fiind „cruzimi abominabile” și au evidențiat lipsa remușcărilor.

În plus, instanța a atras atenția asupra mentalităților tradiționale care perpetuează violența domestică, mai ales în comunitățile rurale: „Mentalitatea privind superioritatea masculină reprezintă un principal factor responsabil în manifestarea fenomenului de violență domestică“.

Beucă a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat cu premeditare și prin cruzimi, la care se adaugă cinci ani pentru tâlhărie calificată.

De asemenea, a fost obligat să urmeze un tratament medical psihiatric și să plătească peste 68.000 de lei Spitalului „Sf. Spiridon” pentru costurile îngrijirilor acordate victimei. Hotărârea nu este definitivă.

