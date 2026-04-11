Prima pacientă, în vârstă de aproximativ 35 de ani, a ajuns la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași după ce degetul arătător de la mâna stângă i-a fost prins în lama unui blender în funcțiune.

„Medicii au constatat o plagă tăiată cu retenție de corp străin – lama aparatului – fiind necesară intervenția în sala de chirurgie plastică pentru extragerea acesteia și repararea leziunilor”, a declarat dr. Diana Cimpoeșu, coordonator UPU Iași.

Incidentul s-a produs în timpul utilizării aparatului electrocasnic, iar femeia a fost transportată de urgență la spital de echipajele UPU-SMURD.

Al doilea caz grav a implicat o femeie de aproximativ 50 de ani, care s-a dezechilibrat și a căzut peste aragazul în funcțiune, suferind arsuri prin flacără și lichid fierbinte.

Femeia s-a lovit la cap și are arsuri de gradul 2 și 3 după ce a căzut peste aragaz.

„Ea a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe circa 5% din suprafața corporală, precum și un hematom epidural frontal în urma căderii”, a explicat dr. Cimpoeșu.

Ambele paciente au fost internate în Clinica de Chirurgie Plastică, unde sunt monitorizate și primesc tratament de specialitate.

Medicul atrage atenția asupra riscurilor crescute de accidente casnice în această perioadă aglomerată.

Gospodinele sunt sfătuite să acorde o atenție sporită siguranței în timpul activităților casnice, pentru a evita situații similare, mai ales când folosesc surse de foc sau aparate electrocasnice.

Asta și pentru că, de sărbători, oamenii simt presiune și oboseală psihică, din cauza volumului mare de responsabilități, a așteptărilor sociale și a nevoii de a crea perfecțiune.

Date oficiale ale INS arată că 97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar presiunea ca totul să fie perfect este și mai mare de Paște, când multe case așteaptă oaspeți.

