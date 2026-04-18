Managerul Maternității din Iași a fost surprins mergând la muncă cu un BMW de peste 100.000 de euro

Managerul Maternității „Cuza Vodă” din Iași, Robert Dâncă, a fost surprins conducând un BMW X7 evaluat la peste 100.000 de euro, fără ca acesta să fie menționat în declarațiile sale de avere, conform informațiilor publicate de presa locală.

Mașina a fost achiziționată în leasing de o firmă în care tatăl său, Ioan Dâncă, este acționar. Acesta din urmă ar avea 76 de ani și ar fi pensionar.

Potrivit sursei citate anterior, Robert Dâncă a fost văzut de mai multe ori conducând acest BMW X7, inclusiv în drum spre serviciu și către școala copilului său. Între timp, managerul a renunțat la bolid și folosește o mașină de serviciu, o Skoda aparținând spitalului.

Ce spune Robert Dâncă despre mașina de lux cu care a fost surprins în Iași

Contactat, Dâncă a declarat că vehiculul de lux nu îi aparține și că l-a condus doar „în mod excepțional”.

„A fost condusă în mod excepțional și nu s-a schimbat nimic, nu am nicio relație contractuală cu firmele respective.

Este activitatea mea privată, a fost o decizie pe care am luat-o la momentul respectiv, fără alte considerente de altă natură. Cu atât mai mult cu cât tatăl meu este implicat în această entitate.

Acuma, că o să dăm o mașină unui copil, că o împrumutăm, că merge cu ea, nu știu dacă trebuie să justificăm, dacă e obiectul discuțiilor. Putem discuta despre performanțele spitalului dacă doriți”, a declarat acesta pentru portalul de știri locale citat anterior.

Tatăl pensionar al lui Robert Dâncă este implicat în mai multe afaceri medicale

Ioan Dâncă, tatăl lui Robert Dâncă, a intrat în afaceri medicale în 2018, la vârsta de 68 de ani, devenind acționar în SC TOP MEDICAL CRONIC SRL, compania care deține și Spitalul „Sf. Luca” din Sucevița, relatează sursa citată anterior.

Firma, care în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei și un profit net de 1,6 milioane de lei, mai are ca asociați pe Cristian Filip și soția acestuia, Camelia. Filip este coleg de partid cu Robert Dâncă, ambii fiind membri ai PNL Iași.

Ioan Dâncă, acum în vârstă de 76 de ani, a continuat să își extindă afacerile. În 2022, el a înființat clinică, alături de doi medici cardiologi, în Iași. De asemenea, în 2024, a preluat parțial drepturile asupra altor două firme.

Una dintre acestea a raportat un profit net de 1,1 milioane de lei în același an, deși cifra de afaceri a fost de doar 133.000 de lei. În plus, Ioan Dâncă a investit în Caro Vest Cluj, firmă care operează în domeniul căminelor de bătrâni, și a obținut un profit semnificativ, vânzându-și ulterior partea de 40% din companie pentru 225.000 de euro la sfârșitul anului 2025.

De-a lungul carierei sale, Robert Dâncă a avut o ascensiune rapidă în administrația medicală. După ce a ocupat funcția de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași între 2012 și 2017, a devenit managerul Maternității „Cuza Vodă”, post pe care îl deține și astăzi.

Cât costă un BMW ca cel pe care l-a condus managerul Maternității Iași prin oraș

Un BMW X7 nou poate costa între 105.000 și 135.000 de euro, în funcție de dotări, conform site-urilor de specialitate.

Versiunile second-hand din 2024, cu dotări suplimentare, pot ajunge până la 120.000 de euro. Cu toate acestea, Robert Dâncă a declarat că nu are nicio legătură cu achiziția sau utilizarea oficială a mașinii în cauză, mai precizează sursa citată.

Aceasta nu este prima dată când un politician este surprins în timp ce conduce o mașină pe care nu o are în declarația de avere. La finalul anului trecut, un deputat SOS a fost surprins conducând un Mercedes GLE de peste 120.000 de euro, deși în declarația de avere avea o Dacia 1310.

