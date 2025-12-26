Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro

Deputatul SOS are trecută în declarația de avere doar o Dacia 1300

Mihai Caragață, deputat de Ialomița, ales în Parlament în noiembrie 2024 pe listele SOS România, a fost surprins venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE. Mașina nu apare în declarația sa de avere din iunie 2025. În declarația de avere a acestuia apare doar o Dacia 1300 fabricată în 1980.

Ce spune deputatul despre Mercedesul GLE de 123.000 de euro

Deși nu este trecut în declarația de avere, deputatul SOS merge la Parlament cu un Mercedes GLE care ar avea un preț de aproximativ 123.000 de euro. Mașina de lux nu este trecută în declarație pentru că ar fi vorba despre un autoturism luat „pe firmă”.

„E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar. Folosesc mașina în mod uzual, este mașina firmei, dar eu sunt acționar majoritar, mă ocup de acțiunile societății, mi se pare normal”, a explicat el, pentru sursa citată mai sus. Deputatul SOS susține că mașina, care ar fi costat aproximativ 123.000 de euro, a fost achiziționată înainte de intrarea sa în politică.

Caragață a adăugat că deducerea de TVA a fost realizată în perioada în care era administrator, iar acum nu mai deduce TVA pentru reparații sau asigurări, având în vedere că deține „service-uri auto și spălătorii”.

Auto Gold Bussines, firma din județul Ialomița la care Caragață este asociat unic, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 2,7 milioane de lei și un profit de 202.407 lei. Deputatul a încasat dividende de 145.000 de lei de la această firmă, conform declarației sale de avere, mai precizează sursa citată mai sus.

Deputatul Vlad-Andrei Vodra conduce și el o mașină care nu apare în declarația de avere

Deputatul SOS România de Bihor, Vlad-Andrei Vodra, a fost filmat la Parlament conducând un alt SUV Mercedes GLE. Totuși, în declarația sa de avere sunt menționate doar două mașini: un Fiat și un VW, ambele din 2013.

„Mașina este pe o firmă, firma apare în declarația de avere. Firma se numește Auto Vest. Vă garantez că este în regulă. 2.000 de euro plătesc chirie pentru mașină”, a explicat deputatul SOS, pentru sursa citată mai sus. Suma este aproape egală cu indemnizația lunară de parlamentar. Documentele citate de Hotnews.ro arată că firma Auto Vest este deținută de Avram Stănosoiu Constantin, nu de Vodra, în timp ce acesta este asociat în alte firme, inclusiv AVV Parts Logistics.

Cei doi deputați SOS nu sunt singurii parlamentari care merg cu mașini de lux ce nu figurează în declarațiile de avere. Acesta este și cazul unui deputat PSD de Cluj care conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere.

Care sunt regulile privind utilizarea mașinilor de către parlamentari

Conform legislației, aleșii nu sunt obligați să includă în declarațiile de avere mașinile înregistrate pe numele firmelor la care sunt asociați sau acționari. Totuși, utilizarea acestora este reglementată: fie nu se deduce TVA-ul pentru achiziție, fie sunt necesare documente justificative pentru folosirea vehiculului.

Constituția prevede, de asemenea, că declarațiile de avere nu sunt obligatoriu publice, ci trebuie depuse la Agenția Națională de Integritate.

