Definitorii pentru cariera de până acum a Andreei Vasile sunt două roluri antagonice. Dora, logodnica procurorului Cristian Panait, și Nico, mână dreaptă a unui mafiot dintr-un București deloc departe de realitățile curente. Ambele roluri, din “De ce eu?” și “Umbre”, au legătură cu corupția și infracționalitatea din România, sub diversele lor forme. Cum cele două “fenomene” sunt pe agenda publică a ultimelor luni, Libertatea a încercat să afle cum vede un actor care a purtat ambele măști la un moment dat în carieră: a cetățeanului cinstit, care asistă neputincios la o tragedie, și a unui interlop fără scrupule.

Despre realitatea din „De ce eu?”

“Realitățile din «De ce eu?» par să se activeze o dată la câțiva ani, din păcate. În afara scenariului, am citit tot ce era de citit și fusese scris despre poveste asta, și am încercat să înțeleg cum aș fi putut să fiu un martor mut și neputincios al unei drame care se transformă ulterior în tragedie sub ochii tăi. Și, de fapt, această neputință a fost o piatră de încercare pentru mine. La premieră, a venit a doamnă cu lacrimi în ochi și mi-a spus: „Mulțumesc frumos și felicitări!”. Eu n-am mai putut să zic nimic pentru că mi-am dat seama că e vorba de ea, de iubita lui (n.r. – procurorului Cristian Panait) din realitate. A fost foarte emoționant.

Filmul, lungmetrajul, a fost o combinație, un mix cu date reale. Pentru că a fost un film, și nu un documentar, trebuia să existe și un pic de ficțiune. N-aș putea să spun care e proporția exactă, dar ce pot să zic e că am încercat să păstrăm adevărul”, a declarat la Interviurile “Libertatea LIVE” actrița Andreea Vasile.

De la „De ce eu?” la „Umbre”

“Fiecare își face o bulă, cu propriile persoane, cu felul în care se raportează la viață, dar, în același timp, există și lumea asta “de dedesubt” la care nu ai acces, cu care nu interacționezi, pentru că nu ai cum să interacționezi, dar care există și e împământenită la noi. Și care își pune peste tot amprenta, pe tot ce înseamnă societatea românească. Cred că singura soluție la această problemă e educația acestor personaje și că educația este singura care ne poate salva. Din păcate, personajele există, relațiile dintre ele există, lumea lor există”, consideră Andreea Vasile.

Actrița crede că, “la televizor, lumea din «Umbre» îmbrăca o altă formă. Răul nu se manifestă întotdeauna cum am crede noi că ar trebui să se manifeste. Răul, urâtul, meschinăria au forme diferite, sunt într-un înveliș frumos și par cu totul și cu totul altceva. Buna-cuviință și bunul simț au fost lăsate la o parte. Cele două lumi, chiar dacă nu au nicio legătură în forma de manifestare, coexistă foarte bine.”

Despre lipsa de integritate din spațiului public românesc

“Cred că, în momentul de față, niște oameni avizați și cu autoritate ar trebui să ne spună cum ar trebui să se întâmple miracolul ăla. E foarte laxă integritatea în acest moment. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie foarte solidă. Dar, la noi, are o constituție gelatinoasă, își schimbă rapid forma. Integritatea cred că vine la pachet cu mai multe trăsături: cu o bunş-cuviință, cu un simț civic, cu niște valori, cu niște principii. Ori integritatea înseamnă să nu te abați de la propriile principii. Ce se întâmplă acum, cred că ține mai degrabă de o încercare de «a-ți salva propria piele, indiferent ce se întâmplă cu cei din jurul tău». Indiferent în ce fel îi va afecta pe ceilalți. «Important» e că scopul este bine stabilit, iar mijloacele chiar nu mai contează.

România, în momentul de față, e scindată între cele două tabere. Nu văd o unitate între locuitorii acestei țări. Cred că e important ca fiecare să facă bine. Răul ăsta care se perpetuează e doar absența binelui. Atâta vreme cât fiecare, pe porțiunea lui, are grijă să facă binele ăla pe care îl crede el de cuviință, cred că binele ăsta poate să ne ducă înspre o societate mai bună”, mai spune actrița.

„Falia” dintre generații

“Am încercat să discut cu bunicul meu. La ultimele alegeri, s-a creat această diferență majoră între cele două generații. Ce m-a deranjat foarte tare era o lipsă de înțelegere, o perspectivă asupra realității care era ciuntită. Și eu am încercat să-i explic că ar trebui să aibă în vedere întregul atunci când votează, atunci când își exprimă niște preferințe politice. Iar, pentru bunicii mei, spre exemplu, esențial era ce li se întâmplă lor”, conchide actriţa.

Andreea Vasile a absolvit Universitatea Națională de Teatru și Film “Ion Luca Caragiale” în 2008. Printre producțiile în care a jucat de-a lungul timpului se numără “Umbre”(2014-2017), “Charleston”(2017), “Fixeur”(2016), “De ce eu?”(2015), “Sunt o babă comunistă”(2013).

