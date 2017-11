Oamenii din comuna Gratia, județul Teleorman, unde liderul PSD s-a născut şi a crescut, povestesc cum a ajuns Liviu Dragnea de la fiu de miliţian la politician cercetat penal. Unii spun că a uitat de unde a plecat, alţii consideră că a fost un medicament pentru comuna lor.

În 1962, într-o casă modestă din localitatea Gratia, s-a născut Liviu, cel de-al doilea copil al familiei Dragnea. Vecinii spun că acesta nu ieşea cu nimic în evidenţă când era mic, dar mereu venea să se joace cu Țaţa Leana, cea care i-a fost ca o mamă adoptivă aproape 10 ani.

„Venea aici, se juca prin curte, Ţaţa Leana avea toată ziua grijă de el. Taică-su era miliţian, a fost detaşat şi atunci a plecat toată familia de aici. Ei stăteau cumva cu chirie, în casa parohială, dar nu plăteau. Iar băieţii veneau şi se jucau aici în curte. După ce au plecat, Liviu nu a mai venit decât o dată sau de două ori să o viziteze pe Ţaţa Leana”, spune Sandu Udrea, fiul adoptiv al femeii care i-a fost doică lui Liviu Dragnea.

Ţaţa Leana a murit cu doar patru zile înainte ca Liviu Dragnea să afle că este cercetat de procurorii anticorupție într-un nou dosar, iar duminică, rudele şi câţiva săteni au condus-o pe ultimul drum.

„Avea 96 de ani. Locuia aici, în cămăruţa asta. Liviu venea şi se juca pe aici, Ţaţa Leana îl ţinea în braţe, îi zicea poveşti. Dar, de când s-a făcut mare a uitat de dânsa”, spune nora femeii.

Liviu Dragnea nu a venit la înmormântarea Ţaţei Leana. De fapt, oamenii din Gratia, localitatea unde preşedintele PSD s-a născut şi a copilărit, spun că nu l-au mai văzut decât pe afişele electorale şi la televizor.

„Am fost coleg la şcoală cu fratele dânsului. Pe Liviu nu l-am mai văzut, de când au plecat de aici, decât din fotografii şi tablourile puse pe stradă, la alegeri, şi de la televizor. Nu prea am timp să urmăresc ştirile. La noi la ţară aşa e, dacă nu munceşti, nu ai, iar, dacă munceşti, tot nu ai. Noi, ţăranii, suntem lăsaţi mai la o parte niţel, aruncaţi niţel mai peste picior”, spune Florin, în timp ce stă într-o căruţă trasă de cal.

Bărbatul nu ştie să spună de ce şi cum Liviu Dragnea a ajuns în fruntea ţării, în timp ce el a rămas în acelaşi punct ca acum 62 de ani. Cu mâinile bătătorite de la munca pământului ţine căpăstrul cu fermitate. Ca să nu îi fie frig, peste puloverul gros şi-a pus o cămaşă în carouri, iar pe cap are o şapcă ce s-a decolorat de cât a stat în bătaia soarelui de-a lungul anilor. Foloseşte căruţa pentru a-şi mai ajuta vecinii să care una-alta sau ca să meargă la muncile câmpului.

„Nu numai domnul Dragnea ne-a uitat. Noi suntem cam uitaţi de Dumnezeu, pe aici. În general, ţăranii. Indiferent ce Guvern va fi, nu se îndreaptă ţara asta aşa de repede. Pentru că ce-a fost bun, s-a dus. N-am avut de la nimeni un răspuns bun până acum. Nimeni nu ne-a arătat. Promisiuni, promisiuni, şi toată lumea crede în promisiuni, până la alegeri. După alegeri, se duc toate promisiunile”, spune Florin, cu tristeţe, în timp ce îşi aşează de câteva ori şapca pe cap şi se uită din când în când în zare, visând parcă la acea viaţă tihnită pe care politicienii i-au promis-o de atâtea ori.

Nu departe de casa unde Liviu Dragnea s-a născut, la poartă, stau Eugen Pădure, soţia sa şi una dintre verişoare. Se uită la cei care trec în sus şi în jos pe Drumul Judeţean 701, reabilitat de compania Tel Drum, despre care procurorii DNA spun că este controlată, prin interpuși, de Liviu Dragnea.

„Cu cea mai mare plăcere am votat partidul ăsta, că am zis că face o schimbare în bine, în binele omului. În ce bine?! La 42 de ani de muncă am o pensie de 11 milioane. L-am votat cu toată familia, cu copiii. Am zis că e de-al nostru, suntem din Teleorman, să votăm să avem şi noi pe cineva acolo, care să ne ajute şi pe noi la necazuri grele, când avem nevoie de ceva. Cu pensiile astea ne duce într-o stare de nu mai putem ieşi. Toate s-au scumpit. A mers bine cu ceilalţi, cu alte partide a mers mult mai bine, cu tehnocraţii a mers mult mai bine, ăştia (n.r. PSD) ne-au pus potcoava”, spune Eugen, în timp ce stă jos, pe o piatră, în faţa porţii.

Verişoara bărbatului îl apără, însă, pe Liviu Dragnea.

„L-am iubit şi îl iubesc! Dar nu e el de vină! Preşedintele ţării e de vină, că ne întoarce. Dragnea a mărit pensiile, a mărit salariile. Aici era nămol, ne-a băgat canalizare, ne-a băgat apă, ce a putut şi el să facă, a făcut. Dar nu e numai el. Dacă acuma dumneata eşti Liviu Dragnea, păi numai dumneata strici? Câţi călăi şi mâncători are Liviu Dragnea…”, zice femeia, făcând referire la oamenii care se află în jurul liderului PSD şi care ar avea de câştigat de pe urma acestuia.

Oamenii din Gratia spun că Liviu Dragnea a fost ca un medicament pentru localitatea lor, fiindcă nivelul de civilizaţie a crescut enorm.

„Pe domnul Liviu Dragnea, toată lumea l-a iubit. L-au iubit oamenii din sat, l-a iubit primăria, l-au iubit toţi. Pentru că el a crescut aici, la noi, pentru comuna noastră a fost un medicament domnul Liviu Dragnea. Acum, în comuna noastră, nivelul de civilizaţie a crescut foarte mult, pentru că toate uliţele, toate potecile sunt asfaltate. Drumul acesta judeţean e, de fapt, drum european, pentru că pe toată lungimea lui este betonat, apoi mai multe straturi de asfalt puse peste”, spune Eugen, fost şofer pe camion, acum la pensie.

Bărbatul spune, însă, că nu crede că îl va mai vota pe Liviu Dragnea la următoarele alegeri. Dar nu fiindcă liderul PSD este condamnat şi cercetat în alte două dosare penale, pentru că acest aspect chiar nu îl consideră relevant.

„Oricine ar fi fost în locul lui, acolo, ar fi făcut la fel. Şi eu, şi ea, şi dumneata, oricine. Dacă tatăl meu era preşedinte de ţară, păi e clar că şi eu aş fi fost tot pe acolo, nu?” explică Eugen.

Liviu Dragnea a fost anunţat, luni, de procurorii anticorupţie că s-a început urmărirea penală pe numele lui pentru abuz în serviciu, obținere de către Tel Drum de fonduri europene cu acte false și constituire de grup infracțional organizat, fapte pe care le-ar fi comis când era președinte al Consiliului Județean Teleorman.

Procurorii DNA susțin că Liviu Dragnea, care era președinte al Consiliului Județean Teleorman la data faptelor, a inițiat un grup infracțional organizat care acționează și în prezent și din care au făcut și fac parte funcționari ai instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri.

”Grupul inițiat în anul 2001 are ca principal scop obținerea, în mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”, potrivit anchetatorilor.

Liviu Dragnea mai este acuzat că, în cursul anului 2008, în calitate de reprezentant al CJ Teleorman, ajutat de Mugur Bățăuș și Victor Piperea (care au asigurat falsificarea și înlocuirea documentelor), ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte, astfel încât firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 de kilometri de drum județean DJ 701, care face legătura între localitatea Gratia, unde s-a născut Liviu Dragnea, şi localitatea Dobrotești). Valoarea constractului este de peste 114 milioane lei, dintre care, aproape 14 milioane de euro reprezintă fonduri europene.

”Au fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic (memoriu tehnic, estimare cantitativă, verificări de structură), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnăturii unui proiectant pe estimările cantitative și inserarea în cuprinsul proiectului (după predarea de către proiectant beneficiarului Consiliu Județean Teleorman) a cerinței ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului să fie varianta la rece in situ, condiție care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației. Prejudiciul creat în dauna bugetului public este de 25,6 milioane lei, reprezentând diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat, această sumă constituind un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare”, se mai arată în rechizitoriul DNA.

Procurorii anticorupţie susţin că, odată ce compania Tel Drum obţinea astfel de contracte finanţate din bani publici, o parte din banii încasaţi de companie ajungeau, sub formă de donaţie, în conturile lui Liviu Dragnea sau ale fiului acestuia. DNA a descoperit că, în total, prin această metodă familia Dragnea a obţinut în mod ilegal peste 30 de milioane de lei şi mai bine de 20 de milioane de euro. Cel puţin aceasta este suma calculată, până acum, de procurorii anticorupţie.

În localitatea Gratia, aceste sume şi aceste infracţiuni nu spun mare lucru oamenilor.

„Ce a furat? Din fonduri europene? Păi şi ce ştim noi despre astea? De ce ne băgăm noi?”, este reacţia unei femei în vârstă, vecină cândva cu Liviu Dragnea.

„Păi, şi mie poate să îmi facă un dosar. Dar, de doamna Kovesi (n.r. Laura Codruţa Kovesi, procuror-şef DNA) de ce nu se ia nimeni? Sau de domnul Iohannis (n.r. Klaus Iohannis, preşedintele României)? Păi ce sunt ei? Eu cred că domnul Dragnea ar trebui lăsat să guverneze, cred că este un om care ţine cu românii, cu ţara”, spune Sandu Udrea, fiul femeii care i-a fost doică, timp de 10 ani, lui Liviu Dragnea.

În 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru fraude la referendumul din 2012 de demitere a preşedintelui Traian Băsescu. Tot anul trecut, preşedintele PSD a fost trimis în judecată de DNA pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, iar acum, din 13 noiembrie, este cercetat în cel de-al treilea dosar de corupţie, pentru constituire de grup infracţional, deturnare de fonduri europene şi abuz în serviciu.

Pedeapsa care poate fi dată pentru constituirea unui grup infracţional organizat este între 3 și 10 ani de închisoare cu executare, iar pentru abuz în serviciu, între 2 și 7 ani.

