Proiectul include și modernizarea depoului construit în 1985, care nu a mai beneficiat de reabilitări majore.

„Urmează finalizarea procedurilor de contractare a finanțării și închiderea licitației pentru tramvaie, estimată până la sfârșitul lunii mai. Dacă totul decurge conform planului, primele tramvaie noi vor ajunge în Ploiești la începutul lui 2027, iar al 20-lea la finalul aceluiași an. Vorbim despre tramvaie moderne, eficiente energetic, accesibile, cu aer condiționat și sisteme moderne de informare și supraveghere”, a declarat Polițeanu pe Facebook.

Potrivit Club Feroviar, licitația pentru achiziția tramvaielor a atras interesul a doi producători, unul din România și unul din Turcia. Valoarea estimată a investiției se ridică la 200 de milioane de lei.

Tramvaiele vor circula pe rutele 101 și 102 din municipiu.

Conform specificațiilor tehnice, tramvaiele noi vor avea podea complet coborâtă, vor funcționa pe curent alternativ, vor include sisteme electronice avansate pentru controlul și recuperarea energiei la frânare și vor putea atinge o viteză maximă de 70 km/h, deși aceasta va fi limitată electronic la 50 km/h. Alimentarea se va face prin firul aerian existent, utilizând pantografe.

