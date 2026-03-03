O tânără de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident teribil în cartierul Albert. Accidentul a avut loc în această dimineață pe strada Buda, unde autoturismul condus de tânără s-a izbit violent de o remorcă. În coliziunea în lanț au fost implicate, în total, două autovehicule și un ansamblu auto. Din nefericire, impactul i-a fost fatal fetei.

La fața locului au fost mobilizate de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de descarcerare grea, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD și o ambulanță cu medic SAJ Prahova.

Reprezentanții ISU Prahova au anunțat că două femei, cu vârste de 37 și 19 ani, au fost găsite încarcerate. Prima dintre victime a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii și transportată la Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru îngrijiri medicale.

Din păcate, pentru tânăra de 19 ani, care se afla la volan, nu s-a mai putut face nimic. În urma impactului violent, fata a murit pe loc.