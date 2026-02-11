Mai multe tronsoane ale autostrăzii A7 au intrat în reparații din 11 februarie 2026

Mai multe tronsoane ale autostrăzii A7 sunt în reparații după ce au fost identificate probleme tehnice, precum balize antiorbire desprinse și tasări ale asfaltului.

Lucrările, realizate de constructor pe baza garanției, afectează în special loturile 1 și 2 de pe segmentul Buzău – Vadu Pașii – Râmnicu Sărat, potrivit Adevărul.

Defecțiunile care au fost identificate pe tronsonul Ploiești Focșani al autostrăzii A7

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a raportat defecțiuni multiple, printre care: balize lipsă, panouri fonoabsorbante deplasate și probleme la sistemele de scurgere a apelor pluviale.

„Lot 1 şi 2 Buzău-Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (panouri antiorbire lipsă),

Lot 1 Buzău – Vadu Paşii, drum legătură nod Buzău nord cu sens giratoriu DJ 203K (tasare locală 3 cm),

Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat, pasaj DJ 220 (tasări la nivelul rampelor de racordare cu podul),

Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (refacerea marcajelor rutiere longitudinale în strat gros, precum şi remedierea defectelor apărute la placa de beton în zona canalizării),

Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (defecţiuni partea carosabilă),

Lot 2 Ploieşti-Buzău (25 balize antiorbire desprinse, sistem curgere a apelor pluviale căzut),

Lot 3 Ploieşti-Buzău (35 balize antiorbire desprinse, indicator tip panou de presemnalizare parcare desprins),

Lot 1 Ploieşti-Buzău (sisteme panouri fonoabsorbante deplasate)”, a transmis DRDP Buzău.

Restricții de trafic, impuse pe Autostrada A7 la începutul lunii februarie

Restricții temporare de trafic au fost impuse la începutul lunii februarie pe mai multe tronsoane din județele Buzău și Vrancea, pentru a permite efectuarea intervențiilor necesare. Autoritățile continuă monitorizarea lucrărilor pentru a asigura calitatea reparațiilor.

La finalul anului trecut, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, anunța că vor fi dați în folosință încă 50 de kilometri din Autostrada Moldovei. Mai exact, era vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord în continuarea secțiunii Buzău – Focșani.

În 2026, Autostrada Moldovei ar urma să ajungă până la Pașcani, dublând practic DN2. Noua autostradă va avea o lungime totală de 450 de kilometri, funcționând ca o alternativă pentru „drumul morții”.

