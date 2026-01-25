Autostrada A7: Proiect de infrastructură prioritar

Construcția A7 a început în 2020, odată cu deschiderea centurii Bacău, un tronson de 16 kilometri. Finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), autostrada are termen de finalizare în 2026. Până în prezent, 210 km au fost finalizați, iar în 2025 a fost realizată conexiunea între tronsoanele care leagă Ploiești de Adjud, oferind șoferilor posibilitatea de a parcurge 250 km continuu de la București până în centrul Moldovei.

În 2026, se preconizează deschiderea segmentului de 122 km dintre Adjud și Pașcani. Aceasta va marca completarea unei rute paralele cu DN2 (E85), cunoscut drept „Drumul Morții”.

Conform datelor publicate de Ziarul de Iași, DN2, care leagă Bucureștiul de Roman, a fost scena a numeroase accidente grave, fiind considerat unul dintre cele mai periculoase drumuri din România.

De ce DN2 este numit „Drumul Morții”

DN2 este un drum european cu o platformă carosabilă de 12 metri, ce permite circulația pe o bandă pe sens, completată de acostamente largi de 2,5 metri. Aceste acostamente, concepute pentru opriri de urgență, sunt utilizate abuziv de șoferi, creând condiții pentru depășiri riscante și accidente grave.

„Accidentele rutiere care se produc pe acest drum național se produc din cauza utilizării acostamentului consolidat pentru circulație. Acesta este folosit în mod incorect de către conducătorii auto pentru circulație, pentru facilitarea depășirilor, deși lățimea drumului nu permite depășirea”, a explicat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

În 2021, jurnaliștii de la Libertatea au documentat 564 de cruci de-a lungul DN2 între București și Bacău, depășind numărul bornelor kilometrice de pe această distanță. Construit în anii ’90, drumul nu a fost proiectat pentru volumul actual de trafic, ceea ce a contribuit la reputația sa sumbră.

Planurile de reconfigurare a DN2

Odată cu reducerea traficului pe DN2 datorită inaugurării tronsoanelor A7, autoritățile discută implementarea unui sistem de circulație mai sigur: 2+1 alternativ. În acest sistem, o bandă de depășire este alocată alternativ fiecărei direcții, reducând riscul de coliziuni frontale și laterale.

„Sistemul de circulaţie 2+1 este folosit pentru secţiuni de drum cu circulaţie alternantă, a cărei bandă centrală este utilizată ca bandă de depăşire alternativă pentru fiecare direcție, reprezentând o soluţie tehnică ce are ca scop reducerea riscului de coliziuni frontale şi laterale ce îmbunătăţește în mod semnificativ siguranța rutieră, conectivitatea la nivel regional precum și condițiile de circulație la nivelul rețelei rutiere naționale”, a explicat CNAIR.

Rezultatele pozitive ale proiectului-pilot

În 2019, CNAIR a implementat un proiect-pilot pe un tronson de 10 km între localitățile Sinești și Movilița, județul Ialomița, reconfigurând traficul într-un sistem 2+1 alternativ. Deși schimbările au inclus doar marcaje rutiere, fără un parapet de separare între sensuri, rezultatele au fost pozitive.

«Tronsonul pilot de pe DN2 dintre Sinești și Movilița a avut ca scop asigurarea fluidizării traficului intens și reducerea numărului de accidente. În urma aplicării acestei măsuri s-a realizat reducerea numărului de accidente soldate cu persoane decedate și răniți grav», a confirmat CNAIR.

Pe baza acestor rezultate, autoritățile iau acum în considerare extinderea sistemului 2+1 pe segmentele periculoase ale DN2 și DN28, drumuri naționale care permit o astfel de reconfigurare. Cu toate acestea, inițierea proiectului depinde de identificarea surselor de finanțare adecvate, a declarat CNAIR.

Finanțarea, blocajul principal

Proiectul de reconfigurare a DN2 necesită fonduri urgente. „În prezent, CNAIR caută să identifice fonduri pentru inițierea procedurii de achiziție publică-licitație deschisă în vederea încheierii contractului având ca obiect „Resistematizarea circulației pe sectoarele periculoase cu platforma de 12 m (sistem 2+1)»”, au declarat reprezentanții companiei.

Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura (API), a subliniat importanța implementării acestui sistem: „Este mega-important un astfel de proiect. Și pe DN2, și pe Târgu Frumos – Lețcani (n.r. DN28). Este foarte important să găsească finanțare”.

Ciurea a atras atenția asupra necesității instalării unui parapet de protecție pe mijloc: „Cea mai eficientă soluție va fi sistemul de 2+1 alternativ, dar cu parapet de protecție pe mijloc. Un parapet reduce la aproape de zero șansele pătrunderii voluntare și involuntare pe contrasens. Doar așa vom reduce drastic, poate chiar la zero, accidentele mortale”.

DN2 rămâne în continuare un drum periculos

Chiar și după finalizarea A7, DN2 va continua să fie utilizat, în special pentru deplasările pe distanțe scurte între localitățile de pe traseu.

„Drumul morții nu va rămâne o amintire, din păcate. Pe DN2 va rămâne totuși trafic, chiar dacă avem A7 lângă el. Toate DN-urile care au autostrăzi lângă și-au menținut un nivel de trafic, chiar semnificativ”, a explicat Ciurea.

Expertul avertizează că, deși traficul pe DN2 ar putea să scadă în intensitate, acest lucru ar putea duce la un fenomen neașteptat: „DN2 poate rămâne suficient de gol încât unii să fie tentați să apese mai tare accelerația. Asta înseamnă că vor fi accidente urâte în continuare dacă acest drum nu va fi pus în siguranță”.

Urgența proiectului 2+1

Implementarea sistemului 2+1 alternativ pe DN2 și DN28 este considerată o prioritate de către specialiști. Cu toate acestea, proiectul necesită resurse financiare și logistice semnificative, inclusiv intervenții pe acostamente și instalarea de parapete de protecție.

„Nu este un lucru foarte greu de implementat, dar nici ușor, nu sunt doar dungi de vopsea pe asfalt, mai ales dacă se pune și parapet”, a concluzionat Ionuț Ciurea.

În timp ce A7 promite să aducă un nou standard de siguranță în regiunea Moldovei, DN2 rămâne o provocare majoră pentru autorități, care trebuie să accelereze proiectele de reconfigurare pentru a reduce numărul de accidente și a oferi un mediu rutier mai sigur pe acest drum crucial.

