„Ungaria este Europa. Prezența de aproape 80% la urne spune totul. Maghiarii și-au luat democrația înapoi”, a scris Fritz pe Facebook.

Potrivit rezultatelor parțiale, Tisza a obținut 132 de mandate în Parlament, cu doar un loc sub majoritatea calificată de două treimi, necesară pentru schimbări constituționale. În același timp, partidul Fidesz, condus de Viktor Orbán, a scăzut semnificativ, rămânând cu 59 de mandate, în timp ce extrema-dreaptă a obținut 8 locuri. Rezultatele includ atât votul uninominal, cât și cel pe liste.

„După 16 ani de Orbán Viktor, maghiarii au ales să-și întoarcă țara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranța în locul fricii de dușmanii croiți de propaganda de tip rusesc”, a subliniat Dominic Fritz.

Acesta a evidențiat legătura profundă dintre Timișoara, un oraș multicultural clădit de români, maghiari, germani și sârbi, și valorile europene comune.

Primarul a transmis un mesaj de susținere și pentru comunitatea maghiară din România: „Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă și europeană. Ceea ce ne susține și ne apără pe toți este casa noastră comună, Europa”,

Rezultatul scrutinului din Ungaria este considerat un moment de cotitură, marcând sfârșitul unei guvernări de lungă durată și deschizând calea pentru o nouă etapă politică în relația țării cu Uniunea Europeană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE