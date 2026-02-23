Incidentul a avut loc pe 23 februarie 2026, în jurul orei 10.48, când polițiștii Secției 2 Poliție Urbană Timișoara au fost alertați prin apelul 112, relatează News.ro.

Surse apropiate afirmă că eleva a fost prinsă anterior fumând în baia școlii. Luni, mama acesteia a fost chemată la instituție.

Se pare că, văzând-o pe mamă sosind, fata s-a panicat și a înghițit mai multe pastile pentru răceală și gripă. În timpul cursurilor, aceasta a început să se simtă rău.

„La data de 23 februarie 2026, în jurul orei 10.48, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Urbană Timişoara au fost sesizaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 14 ani, ar fi ingerat, la un liceu situat pe strada FC Ripensia, mai multe comprimate medicamentoase.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde se afla şi un echipaj medical, minora fiind transportată la Spitalul de copii Louis Ţurcanu, în vederea investigaţiilor medicale”, a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cauzele și circumstanțele exacte ale incidentului.

