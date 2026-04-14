Marșul Învierii a strâns laolaltă mii de oameni din comunități religioase diferite, oferind un spectacol impresionant de credință și solidaritate. Centrul orașului a devenit neîncăpător pentru oameni din întreaga țară, mulți călătorind ore în șir pentru a participa la acest eveniment unic în România.

O mulțime impresionantă s-a reunit în fața Catedralei din Timișoara, punctul de pornire al unei procesiuni care depășește granițele orașului. Amploarea manifestării este confirmată de pelerinii veniți din toate colțurile țării, mulți dintre ei călătorind ore întregi pentru a nu rata acest moment de unitate, potrivit Observator News.

„E o tradiție extrem de frumoasă. Împărtășim bucuria Învierii și o facem într-un mod extrem de incluziv. Aici sunt timișoreni din toate bisericile. Muzică, bucurie”, a spus primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, despre evenimentul unic în România.

„Pentru a merge mai departe, pentru a fi mai buni, pentru a trăi în pace în armonie, e nevoie să ne unim, indiferent de religie”, a spus un credincios.

