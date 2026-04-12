La slujba de Înviere au participat sute de oameni, care au stat pe esplanada Palatului Patriarhiei.

Patriarhul României a oferit credincioșilor Lumina Sfântă de pe treptele Reședinței Patriarhale, după care a urmat citirea Sfintei Evanghelii, întreitul salut „Hristos a înviat”, troparul praznicului și un cuvânt al Preafericirii Sale.

Părintele Patriarh a săvârșit apoi, în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Avionul care a adus Lumina Sfântă de la Ierusalim a aterizat la Bucureşti, sâmbătă, în jurul orei 18.30.

Sfânta Lumină a adusă în România de părintele arhimandrit Ioan Meiu, Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, care a fost întâmpinat la Otopeni de o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

„Astăzi, Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci pe Lumina cea adevărată — pe Hristos Cel Înviat, Care luminează nu doar ochii, ci inimile noastre, nu doar calea, ci însăși viața noastră”, a declarat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Acesta a împărțit-o tuturor reprezentanților eparhiilor din țară, care așteptau la aeroport, iar apoi delegația a pornit apoi spre Catedrala Patriarhală.

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină, aprinsă la Sfântul Mormânt și dusă apoi în toată lumea ortodoxă pentru noaptea de Înviere, a fost primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În același timp, Lumina Sfântă a fost preluată și transportată în toate colțurile țării, cu patru avioane private.

Unul dintre ele a zburat din București spre Iași și Suceava, altul spre Satu Mare, cu oprire la Sibiu și Cluj Napoca, iar alte două spre Arad și Timișoara.

De asemenea, avionul care zboară de la București la Timișoara va continua zborul, ulterior, spre capitala Bulgariei.

De la Iași, Suceava, Satu Mare, Sibiu, Cluj Napoca, Arad și Timișoara, Lumina Sfântă a fost preluată și transportată în toate colțurile țării cu mașina.

Sfânta Lumină a fost primită la Biserica Sfântului Mormânt sâmbătă, în jurul orelor 14:13.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte din Ierusalim și a distribuirii ei în toată țara a fost inițiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 2009.

