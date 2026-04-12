Proiectul „Uniți prin Educație” este dedicat românilor din diaspora și tinerilor din străinătate care își doresc să urmeze studii universitare în România. Acesta a fost lansat, pe 31 martie, la Bruxelles, a precizat Cosmin Popescu, rectorul universității.

„Am început, evident, din centrul Europei, de la Bruxelles. (…) Am reușit să ne întâlnim (acolo) cu foarte mulți români de-ai noștri, copii și vârstnici, maturi, plecați din România. Am descoperit practic o a doua Românie”, a spus rectorul Cosmin Popescu la Antena 3.

Scopul proiectului este acela de a-i convinge pe românii care s-au stabilit în străinătate să își îndemne copiii să studieze în România.

„(Școala românească) este una competitivă atunci când vorbim de universitate ca noastră și alte universități din România unde există învățământ de calitate, există cercetare antreprenorială, există inovare, există internaționalizare. (…) Avem o strategie foarte clară pe ceea ce înseamnă internaționalizarea, iar acest proiect al universității noastre se încadrează pe ceea ce se gândește, pe ceea ce se dorește și pe ceea ce se face în România”, a mai adăugat rectorul.