„Fiecare democrație are dreptul să aplice la statutul de membru NATO. Îl respectăm și NATO rămâne deschisă. Am vorbit despre asta în ultimul an. Aliații NATO s-au întâlnit la Madrid și au spus clar că susținem dreptul Ucrainei de a-și găsi calea. O decizie trebuie luată de toți cei 30 de aliați, luăm decizia prin consens. Pe ce ne concentram acum este ajutorul imediat pentru Ucraina. Să ajutăm Ucraina să se apere de invazia brutală”, a declarat Stoltenberg.

Liderul NATO a mai subliniat că decizia Moscovei de vineri de a recunoaște anexarea regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie nu are nicio valoare, iar cele patru teritorii sunt văzute în continuare ca partea a Ucrainei.

Anunțul Kievului de depunerea a cererii de aderare la NATO „în procedură accelerată” a venit ca răspuns la semnarea, la Moscova, a tratatelor prin care Federația Rusă anexează regiunile ucrainene Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk, o mișcare care nu este recunoscută la nivel internațional.

„Suntem deja aliați de facto”, a spus Zelenski. „De facto, am dovedit deja compatibilitatea cu standardele Alianței. Ucraina solicită să o confirme de jure.”

