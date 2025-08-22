Ce presupune olimpiada

Olimpiada Internațională de Lingvistică este o competiție prestigioasă pentru liceeni. Participanții trebuie să rezolve cinci probleme în șase ore, fără resurse externe, pe limbi reale.

Concursul testează raționamentul pe date lingvistice, fără a necesita cunoștințe prealabile în domeniu.

Evenimentul a avut loc la National Taiwan University. A fost prima ediție găzduită de Taiwan. Au participat 227 de concurenți din 43 de țări, organizați în 57 de echipe.

Ioana a obținut media 9,98 la Bacalaureat

Succesul de la Taipei vine după o performanță notabilă în 2024. La ediția din Brazilia, Ioana a obținut o Mențiune la proba individuală.

Ioana a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea, cu 9,98 media la Bacalaureat (10 la Limba română, 10 la Matematică, 9,95 la Informatică). În 2021 s-a remarcat la Evaluarea Națională cu media 10.

Tânăra urmează Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, București), cu intenția de a lega matematica și tehnologia de proiecte cu utilitate publică.

Despre experiența olimpiadei, Ioana declară: „Mi-aș dori să contribui la organizarea și popularizarea acestei olimpiade la noi în țară și, desigur, să compun probleme interesante pentru generațiile care vin”.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Recunoaștere națională

Performanța Ioanei a fost recunoscută și la nivel național. Ea a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care pune în prim-plan elevi și studenți cu rezultate de top în știință, cultură sau sport, conectându-i cu publicul și mediul educațional.

De asemenea, Luiza Mihai, elevă la Colegiul Național din Iași, a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică, organizată în America de Sud, în Brazilia, între 23 și 31 iulie 2024.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE