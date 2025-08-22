Cuprins:
Ce presupune olimpiada
Olimpiada Internațională de Lingvistică este o competiție prestigioasă pentru liceeni. Participanții trebuie să rezolve cinci probleme în șase ore, fără resurse externe, pe limbi reale.
Concursul testează raționamentul pe date lingvistice, fără a necesita cunoștințe prealabile în domeniu.
Evenimentul a avut loc la National Taiwan University. A fost prima ediție găzduită de Taiwan. Au participat 227 de concurenți din 43 de țări, organizați în 57 de echipe.
Ioana a obținut media 9,98 la Bacalaureat
Succesul de la Taipei vine după o performanță notabilă în 2024. La ediția din Brazilia, Ioana a obținut o Mențiune la proba individuală.
Ioana a absolvit Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea, cu 9,98 media la Bacalaureat (10 la Limba română, 10 la Matematică, 9,95 la Informatică). În 2021 s-a remarcat la Evaluarea Națională cu media 10.
Tânăra urmează Facultatea de Automatică și Calculatoare (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, București), cu intenția de a lega matematica și tehnologia de proiecte cu utilitate publică.
Despre experiența olimpiadei, Ioana declară: „Mi-aș dori să contribui la organizarea și popularizarea acestei olimpiade la noi în țară și, desigur, să compun probleme interesante pentru generațiile care vin”.
Recunoaștere națională
Performanța Ioanei a fost recunoscută și la nivel național. Ea a fost inclusă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României care pune în prim-plan elevi și studenți cu rezultate de top în știință, cultură sau sport, conectându-i cu publicul și mediul educațional.
De asemenea, Luiza Mihai, elevă la Colegiul Național din Iași, a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică, organizată în America de Sud, în Brazilia, între 23 și 31 iulie 2024.
