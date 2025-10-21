„În acest moment, am cam apăsat butonul de pauză”, le-a spus luni liderul majorității din Senat, John Thune.

Proiectul de lege i-ar acorda lui Trump autoritatea de a impune tarife de până la 500% asupra importurilor provenite din țări care cumpără produse energetice rusești și care nu sprijină activ Kievul în războiul Rusia-Ucraina.

Țintele principale sunt marii consumatori de energie rusească, precum China și India.

Săptămâna trecută, Thune afirmase că Senatul va vota proiectul de lege în aproximativ 30 de zile.

Textul proiectului este blocat în Senat de luni bune, în ciuda sprijinului exprimat de cel puțin 85 de senatori. Trump a fost reticent în a da undă verde unui vot asupra acestui proiect.

Ultima întâlnire dintre Putin și Trump a fost în Alaska, în august, când liderul rus a spus că ar fi dispus să înghețe linia de contact în alte zone ale frontului, dacă Ucraina ar ceda Donbasul.

Întâlnirea s-a încheiat tensionat, după ce Putin a respins cererea lui Trump pentru o încetare imediată a focului și a început să vorbească îndelung despre istoria medievală a Ucrainei, determinând SUA să ia în calcul sporirea sprijinului pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Nici ultima întâlnire dintre Donald Trump și Zelenski nu s-a terminat tocmai bine. Președintele SUA l-a îndemnat pe omologul ucrainean să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului, în cadrul unei întâlniri tensionate de vineri, de la Casa Albă.

De asemenea, Trump l-a avertizat pe Zelenski că Vladimir Putin i-a spus că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu este de acord cu înțelegerea.

