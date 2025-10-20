Întâlnirea dintre președintele SUA și cel al Ucrainei a degenerat de mai multe ori într-o „dispută înflăcărată”, cu țipete, în care Trump „a înjurat în mod constant”, au declarat persoane familiare cu situația.

Președintele SUA a refuzat să dea rachete Tomahawk Ucrainei

Potrivit acestora, președintele american a aruncat deoparte hărțile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin și a repetat în mod constant punctele de discuție ale liderului rus din convorbirea lor care a avut loc cu o zi înainte.

Deși Trump a susținut ulterior o înghețare a actualelor linii ale frontului, întâlnirea tensionată a reflectat schimbarea poziției sale față de război și disponibilitatea sa de a aproba cererile maximaliste ale lui Vladimir Putin.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a avut loc în contextul unui nou efort al președintelui american de a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, după încetarea focului convenită între Israel și Hamas.

Zelenski și echipa sa au mers la Casa Albă, sperând să-l convingă pe Trump să le furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă președintele SUA a refuzat în cele din urmă.

Discuția tensionată a semănat cu o altă întâlnire conflictuală de la Casa Albă, din februarie, în care Trump și vicepreședintele JD Vance l-au criticat dur pe Zelenski pentru ceea ce au numit lipsa de recunoștință față de Statele Unite.

Donald Trump, retorică mot-à-mot cu a lui Vladimir Putin și s-a contrazis singur

În timpul întâlnirii de vineri, Trump părea să fi preluat aproape mot-à-mot o mare parte din retorica lui Putin, chiar și atunci când aceasta contrazicea propriile sale declarații recente despre slăbiciunile Rusiei, au spus oficiali europeni informați despre discuție.

Potrivit unui oficial european care este la curent cu întâlnirea, Trump i-a spus lui Zelenski că Putin i-a explicat că „nu este vorba nici măcar despre un război, ci despre o operațiune specială” și că liderul ucrainean trebuie să ajungă la un acord sau va fi distrus.

Oficialul a declarat că Donald Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul, avertizând: „Dacă (Putin) vrea, te va distruge”.

La un moment dat, președintele american ar fi aruncat la o parte hărțile de pe câmpul de luptă ale Ucrainei. Potrivit oficialului, Trump ar fi spus: „Sunt sătul să tot văd harta asta cu linia frontului din Ucraina. Linia asta roșie, nici măcar nu știu unde e. N-am fost niciodată acolo”.

Donald Trump a mai afirmat și că economia Rusiei „merge foarte bine”, o contradicție evidentă față de declarațiile sale publice recente, în care l-a îndemnat pe Putin să negocieze pentru că „economia sa este pe punctul de a se prăbuși”.

Casa Albă și biroul președintelui Ucrainei nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Putin, nouă ofertă către Trump: Ucraina să cedeze Donbasul aflat sub controlul său

Trump a declarat duminică, la Fox News, că este încrezător că va reuși să obțină încheierea conflictului și a adăugat că Putin „va lua ceva, a câștigat deja anumite teritorii”.

Putin a făcut o nouă ofertă către Trump joi, în baza căreia Ucraina ar trebui să cedeze părțile din regiunea Donbas aflate încă sub controlul său, în schimbul unor mici zone din regiunile sudice Herson și Zaporojie.

Propunerea rusă reprezintă o concesie minoră față de cea din timpul ultimei întâlniri dintre Putin și Trump, desfășurată în Alaska, în august, când liderul rus a spus că ar fi dispus să înghețe linia de contact în alte zone ale frontului, dacă Ucraina ar ceda Donbasul.

Și acea întâlnire s-a încheiat tensionat, după ce Putin a respins cererea lui Trump pentru o încetare imediată a focului și a început să vorbească îndelung despre istoria medievală a Ucrainei, determinând SUA să ia în calcul sporirea sprijinului pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Cum vede Ucraina propunerea lui Vladimir Putin

Însă cedarea părții din Donbas aflate încă sub control ucrainean este complet inacceptabilă pentru Ucraina, întrucât ar oferi Moscovei teritorii pe care le ocupă doar parțial de peste un deceniu și pe care nu a reușit să le cucerească nici după ordinul de invazie al lui Putin din 2022.

Forțele ruse se chinuie să-și mențină pozițiile în regiunile Herson și Zaporojie, pe care Putin le oferă în schimb, și nu au înregistrat progrese semnificative pe front acolo din 2022, anul în care a început războiul.

„Să dăm (Donbasul) Rusiei fără luptă este de neconceput pentru societatea ucraineană, iar Putin știe asta”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei de afaceri externe a Parlamentului ucrainean.

El a spus că Putin ar putea promova această idee „cu scopul de a provoca diviziuni în interiorul Ucrainei și de a submina unitatea noastră. Nu este vorba despre obținerea unui teritoriu mai mare pentru Rusia; este vorba despre distrugerea noastră din interior”.

Zelenski vrea măsuri decisive de la SUA, Europa, G20 și G7 pentru a pune capăt războiului

Repetarea agresivă de către Trump a retoricii lui Putin, vineri, a spulberat speranțele multor aliați europeni ai Ucrainei că acesta ar putea fi convins să-și intensifice sprijinul pentru Kiev.

Aceste speranțe se intensificaseră în ultimele săptămâni, după ce Trump își exprimase frustrarea față de refuzul președintelui rus de a se angaja în negocieri directe de pace cu Zelenski.

Trei alți oficiali europeni informați despre discuțiile de la Casa Albă au confirmat că Trump și-a petrecut mare parte din întâlnire ținând prelegeri lui Zelenski, repetând argumentele lui Putin despre conflict și îndemnându-l să accepte propunerea rusă.

„Zelenski a fost foarte abătut după întâlnire”, a declarat unul dintre oficiali, adăugând că liderii europeni „nu sunt optimiști, dar adoptă o atitudine pragmatică pentru a planifica următorii pași”.

Într-o declarație făcută duminică, Zelenski a spus că sunt necesare „măsuri decisive din partea Statelor Unite, Europei, țărilor G20 și G7” pentru a pune capăt războiului.

