„Știm că Trump a bombardat o fabrică la Maracaibo. Ne temem că acolo se amesteca pastă de coca pentru producerea cocainei”, a scris Petro pe rețeaua socială X.

Președintele american Donald Trump a confirmat desfășurarea unui prim atac terestru al SUA pe coasta Venezuelei, însă nu a oferit detalii privind locația exactă.

În mesajul său, Gustavo Petro a sugerat că instalația vizată ar aparține Armatei de Eliberare Națională (ELN), grupare de gherilă columbiană care deține controlul asupra unor zone din regiunea Catatumbo, cunoscută pentru producția de cocaină, aflată la granița cu Venezuela și în apropiere de Maracaibo.

„Este pur și simplu ELN. Prin agitația și dogmatismul său, ELN face posibilă invadarea Venezuelei”, a afirmat liderul columbian.

La rândul său, Donald Trump a declarat luni că atacul american a avut loc „pe litoral” și „în zona de încărcare a navelor folosite pentru transportul drogurilor”.

Autoritățile de la Caracas nu au emis până acum un punct de vedere oficial. De mai multe luni, Statele Unite exercită presiuni intense asupra guvernului venezuelean, acuzându-l pe președintele Nicolás Maduro că ar conduce un cartel de droguri.

Potrivit datelor disponibile, SUA au efectuat peste 30 de atacuri asupra unor nave suspectate că transportau droguri, soldate cu aproximativ 107 morți în regiunile Caraibelor și Pacificului.

