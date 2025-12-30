Explozie provocată de un atac cu dronă

Potrivit lui Trump, a avut loc o „explozie majoră” într-un loc unde „ambarcațiunile erau încărcate cu droguri”, însă liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare și nici nu a precizat locația exactă.

Conform informațiilor publicate de CNN și The New York Times, care citează surse apropiate situației, explozia ar fi fost provocată de un atac cu dronă desfășurat de CIA.

Dacă aceste informații se confirmă, ar fi vorba despre prima operațiune americană cunoscută desfășurată direct pe teritoriul Venezuelei.

SUA au atacat peste 20 de ambarcațiuni în Pacific și Caraibe

Începând din septembrie, SUA au efectuat mai multe atacuri asupra unor nave pe care le consideră implicate în contrabanda cu droguri, vizând peste 20 de ambarcațiuni în Pacific și Caraibe și provocând moartea a cel puțin 100 de persoane.

Cel mai recent astfel de atac a avut loc luni, când Comandamentul Sudic al SUA a anunțat pe rețelele de socializare că doi presupuşi „narcoteroriști” au fost uciși într-un „atac letal” în estul Oceanului Pacific.

Anterior, Trump a amenințat cu intervenții terestre în Venezuela și cu autorizarea unor acțiuni secrete ale CIA, în cadrul strategiei de presiune asupra președintelui Nicolás Maduro.

Trump evită să spună dacă CIA a fost în spatele atacului

Întrebat luni de jurnaliști dacă CIA s-a aflat în spatele atacului, Trump a evitat un răspuns direct: „Nu vreau să spun asta. Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun cine a fost”.

Referindu-se la atac, el a afirmat: „Am lovit toate ambarcațiunile, iar acum am atacat zona… este zona de operare. Acolo își desfășurau activitatea, iar acea zonă nu mai există”.

Aceasta este a doua oară când Trump face referire publică la explozie. Într-un interviu radio difuzat săptămâna trecută, el a menționat o operațiune americană împotriva unei „instalații mari”, fără a oferi însă detalii.

Pentagonul a redirecționat solicitările BBC News către Casa Albă, care nu a emis încă un punct de vedere oficial.

Justificarea atacurilor

Spre deosebire de alte atacuri anterioare asupra navelor suspectate de trafic de droguri, când Pentagonul a publicat imagini și înregistrări video pentru a confirma operațiunile, de această dată nu au fost făcute publice dovezi vizuale ale incidentului din zona portuară.

Administrația Trump a justificat atacurile din Caraibe și Pacificul de Est, majoritatea vizând nave provenite din Venezuela, ca acțiuni împotriva „teroriștilor” care încearcă să introducă droguri ilegale și letale în Statele Unite.

În acest context, SUA au desfășurat în Caraibe aproximativ 15.000 de militari, alături de portavioane, distrugătoare cu rachete ghidate și nave de asalt amfibii.

Cea mai amplă desfășurare de forțe americane în zonă din 1989

Aceasta reprezintă cea mai amplă desfășurare militară americană în regiune de la invadarea Panama în 1989, obiectivul declarat fiind stoparea traficului de fentanil și cocaină către SUA.

Printre navele implicate se află și portavionul USS Gerald Ford, cel mai mare din lume. Potrivit relatărilor, elicoptere americane au decolat de pe acesta înainte ca forțele SUA să confiște un petrolier în largul coastelor Venezuelei, pe 10 decembrie.

Administrația Trump a acuzat Venezuela că utilizează veniturile obținute din petrol pentru a finanța activități ilegale legate de droguri. La rândul său, guvernul de la Caracas a condamnat confiscările drept „piraterie”.

Maduro respinge acuzațiile administrației Trump

Președintele Nicolás Maduro a respins acuzațiile potrivit cărora ar conduce un cartel al drogurilor și a susținut că SUA folosesc „războiul împotriva drogurilor” ca pretext pentru a-l înlătura de la putere și pentru a obține controlul asupra vastelor rezerve petroliere ale țării.

Săptămâna trecută, întrebat dacă scopul acestor acțiuni este îndepărtarea lui Maduro, Trump a răspuns evaziv: „Ei bine, cred că probabil ar putea fi… Depinde de el ce vrea să facă. Cred că ar fi o decizie inteligentă, dar vom vedea ce se întâmplă”.

Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Știri România 12:07
Femeie din București spulberată de o mașină pe trotuar, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu. Șoferul nu era băut sau drogat
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Știri România 11:33
Vremea în București în perioada 30-31 decembrie: ANM anunță fulguieli și maxime de 5 grade Celsius
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vizavi de situația politică actuală din România"
Stiri Mondene 12:24
Ștefan Bănică jr și Emilia Popescu, număr ironic la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1: „O satiră politică, vizavi de situația politică actuală din România”
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte"
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Andra nu se pricepe chiar la toate stilurile muzicale: „Nu e punctul meu forte”
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune"
Politică 07:03
Tudorel Toader anticipează verdictul CCR referitor la pensiile speciale ale magistraților: „S-a creat o presiune”
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 29 dec.
Scandal la CCR. Reacția judecătorilor puși de PSD care au blocat decizia privind pensiile speciale: o acuză pe șefa CCR de lucruri „fără precedent”
