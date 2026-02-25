Ambasadoarea Olha Stefanişîna a anunțat marți că a primit o comunicare oficială în acest sens din partea diplomației americane, dar nu a dat detalii despre modul în care a primit-o sau dacă a fost convocată la Departamentul de Stat. Ea a dat asigurări că Ucraina a luat notă de comunicarea transmisă.

Potrivit ambasadoarei, Departamentul de Stat a luat legătura cu ea după un atac efectuat de armata ucraineană asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, „deoarece acesta a afectat interesele economice americane (şi) kazahe”.

Cea mai mare parte a petrolului din Kazahstan este trimisă la Novorossiisk pentru export. Portul şi-a întrerupt temporar oprațiunile în luna noiembrie după un atac cu drone ucrainene.

Olha Stefanişîna a precizat că mesajul s-a concentrat pe atacurile care ar putea afecta interesele Statelor Unite, nu pe oprirea atacurilor asupra infrastructurii din Rusia.

„Acest contact nu a avut legătură cu încurajarea Ucrainei să se abţină de la atacarea infrastructurii militare şi energetice ruseşti. A avut legătură cu faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo”, a subliniat ea.

Stefanişîna, care a asistat la discursul lui Donald Trump despre starea naţiunii, a declarat că Ucraina este recunoscătoare pentru implicarea personală a președintelui american în încheierea războiului şi nu se simte abandonată de Statele Unie, în pofida deciziei de a reduce sprijinul militar.

Ea a îndemnat Congresul SUA să adopte un proiect de lege cuprinzător care să pună bazele pentru impunerea de noi sancţiuni împotriva regimului de la Moscova, după măsurile luate anul trecut împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia: Lukoil şi Rosneft.

Potrivit ei, Ucraina colaborează, de asemenea, cu Statele Unite pentru a găsi noi modalităţi de a priva Rusia de veniturile necesare pentru finanţarea războiului. „Există o serie de angajamente în curs. Pot să spun doar că nu am fost abandonaţi de administrația americană”, a declarat Olha Stefanişîna.