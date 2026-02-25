„Au fost avertizați să nu mai încerce”

Dar chiar și făcând acest lucru, Trump nu a prezentat un argument coerent pentru începerea unui război. El a încercat să facă acest pas marți, iar discursul său scurt a fost unul de tipul „toate argumentele la un loc”.



Trump a susținut că Iranul și aliații săi au „ucis și mutilat mii de militari americani” cu bombe artizanale. De asemenea, el a afirmat că regimul iranian ar fi ucis, se pare, 32.000 de protestatari.

Trump a mai spus că regimul iranian a dezvoltat rachete balistice ce ameninţă Europa şi bazele americane din regiune şi a afirmat că iranienii dezvoltă rachete balistice intercontinentale „care vor ajunge în curând în SUA”.



Dar ce a atras atenția în mod deosebit a fost discursul despre pericolul nuclear iranian. Trump a încercat, în premieră, să armonizeze intenția de a ataca din nou Iranul cu lauda sa de acum opt luni, când spunea că a distrus complet capacitățile nucleare ale acestei țări.

„Au fost avertizați să nu mai încerce pe viitor să-și reconstruiască programul de înarmare, în special cel de arme nucleare”, a declarat Trump.

„Cu toate acestea, ei continuă să o ia de la capăt. Noi l-am anihilat, iar ei vor să înceapă din nou – și, chiar în acest moment, își urmăresc din nou ambițiile sinistre.” Trump a concluzionat spunând că preferă, în continuare, încheierea unui acord.

Ulterior, acesta a completat: „Însă un aspect este cert: nu voi permite niciodată celui mai mare susținător al terorismului la nivel mondial să dețină o armă nucleară. Este inacceptabil ca acest lucru să se întâmple”.

Trump ia în considerare un atac masiv asupra Iranului

Președintele american Donald Trump le-a spus consilierilor săi că ia în calcul să ordone un atac de amploare asupra Iranului, vizând prăbușirea regimului, în cazul în care ghidul suprem Ali Khamenei nu va fi convins pe cale diplomatică să renunțe la programul nuclear, relatează The New York Times.

Negocierile programate pentru joi la Geneva sunt văzute ca un ultim moment pentru a ajunge la un acord asupra dezarmării nucleare a Iranului.

Pe de altă parte, liderul republican de la Casa Albă analizează mai multe opțiuni de acțiune în cazul eșuării negocierilor cu regimul de la Teheran.

Iranul anunţă că un acord nuclear este „la îndemână”, înaintea negocierilor cu SUA

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat marţi că un acord asupra programului nuclear al țării sale este „la îndemână”, anunțul venind înaintea unei noi runde de negocieri cu Statele Unite, relatează AFP.

Iranul reia aceste negocieri „hotărât să ajungă la un acord just şi echitabil în cel mai scurt timp”, a transmis Araghchi într-un mesaj publicat pe X.

Regimul de la Teheran şi administrația Trump urmează să se întrunească joi, la Geneva, în a treia rundă de negocieri, axată asupra programului nuclear iranian, după ce au reluat dialogul pe 6 februarie, în Oman.

Șeful diplomației iraniene evocă o „oportunitate istorică de încheiere a unui acord fără precedent, care să ţină cont de preocupările noastre şi de interesele noastre reciproce”. „Un acord este la îndemână, dar numai dacă diplomaţia este privilegiată”, adaugă el.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE