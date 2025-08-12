Trump a anunțat pe contul său de Truth Social că a semnat ordinul executiv pentru prelungirea taxelor vamale pe care intenționa anterior să le impună Chinei, precizând că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate”.

Regimul de la Beijing a transmis ulterior că a prelungit cu 90 de zile pauza tarifară, în condițiile în care termenul-limită era stabilit pentru marţi, la ora 12.01. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, Statele Unite ar fi majorat taxele la importurile din China la 30%, iar China ar fi putut răspunde prin creşterea tarifelor ca măsură de retorsiune.

„Armistițiul comercial” oferă timp celor două părți pentru a-şi rezolva unele dintre divergenţe, deschizând poate calea pentru un summit între Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping, care ar putea avea loc la sfârşitul acestui an.

Companiile americane cu afaceri în China salută vestea

Anunţul a fost salutat de companiile americane care fac afaceri în China. Sean Stein, preşedintele Consiliului de Afaceri SUA – China, a estimat că noua prelungire este „esenţială” pentru a da celor două țări timp să negocieze un acord comercial care, speră companiile americane, ar îmbunătăţi accesul lor pe piaţa chineză şi ar oferi certitudinea necesară pentru ca acestea să îşi poată face planuri pe termen mediu şi lung.

Încheierea unui pact comercial cu China rămâne o sarcină nerezolvată pentru administrația Trump, care a dat peste cap deja sistemul comercial global prin impunerea unor taxe suplimentare asupra importurilor din aproape toate ţările de pe glob.

SUA se transformă într-o fortăreață protecționistă

Politicile comerciale ale administrației Trump au transformat Statele Unite dintr-una dintre cele mai deschise economii din lume într-o fortăreaţă protecţionistă, notează AP.

Taxele vamale medii ale Statelor Unite au crescut de la 2,5% la începutul anului la 18,6%, cel mai ridicat nivel din 1933, potrivit Budget Lab de la Universitatea Yale.

„Arma” folosită de chinezi împotriva americanilor

Însă China a testat limitele politicii comerciale a administrației Trump, construită în jurul utilizării tarifelor ca armă pentru a obţine concesii de la partenerii comerciali. Regimul de la Beijing are propria armă: întreruperea sau încetinirea accesului la minereurile rare şi magneţii săi, utilizaţi în toate domeniile, de la vehicule electrice la motoare cu reacţie.

În iunie, Statele Unite și China au ajuns la un acord pentru a reduce tensiunile. Statele Unite au anunțat retragerea restricţiilor la exportul de tehnologie pentru cipuri de computer şi pentru etan, o materie primă utilizată în producţia petrochimică. China a acceptat să faciliteze accesul companiilor americane la minereurile rare.

În mai, Statele Unite şi China au evitat o catastrofă economică prin reducerea tarifelor masive pe care şi le-au impus reciproc, care ajunseseră la 145% pentru China şi la 125% pentru Statele Unite. Aceste tarife ameninţau să pună capăt comerţului dintre Statele Unite şi China, dar cele două părţi au convenit să facă un pas în spate şi să continue negocierile, taxele americane fiind reduse la 30%, iar cele chineze – la 10%.

Experții se așteaptă doar la acorduri limitate

Nu este clar dacă Washingtonul şi Beijingul vor ajunge la un acord global asupra principalelor nemulţumiri ale administrației Trump, printre care lejeritatea cu care China tratează drepturile de proprietate intelectuală, subvenţiile şi alte politici industriale care, potrivit americanilor, conferă firmelor chineze un avantaj neloial pe pieţele mondiale şi au contribuit la un deficit comercial masiv, care a ajuns la 262 de miliarde de dolari anul trecut.

Claire Reade, consilieră la Arnold & Porter şi fostă asistentă a reprezentantului comercial al SUA pentru afaceri cu China, se așteaptă doar la câteva acorduri limitate, cum ar fi promisiunea Chinei de a cumpăra mai multă soia americană şi de a face mai mult pentru a opri fluxul de substanţe chimice utilizate la fabricarea fentanilului, precum şi de a permite continuarea fluxului de pământuri rare.

Problemele mai dificile vor persista probabil, iar „războiul comercial va continua să se desfăşoare cu intensitate în următorii ani”, preconizează Jeff Moon, fost diplomat american şi oficial în domeniul comerţului, care conduce în prezent firma de consultanţă China Moon Strategies.

