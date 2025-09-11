„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, precum şi interoperabilitatea sa cu forţele americane şi alte forţe aliate”, a transmis Agenţia americană pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA) prin intermediul unui comunicat.

Această achiziţie „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat DSCA. Tranzacţia mai trebuie validată de Congresul SUA, scrie news.ro.

Alexander Stubb, în vizită la Kiev

După declanșarea războiului la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, Finlanda a pus capăt deceniilor de nealiniere militară şi a aderat la NATO în primăvara anului 2023.

Finlanda a aderat la NATO pentru a nu avea soarta Ucrainei, țară pe care a susținut-o diplomatic și cu ajutor militar. Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre interlocutorii europeni preferaţi ai președintelui american Donald Trump, a sosit joi în vizită la Kiev pentru a discuta cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre securitatea şi integrarea europeană, presiunea transatlantică asupra Rusiei şi paşii spre o pace durabilă.

„Suntem recunoscători Finlandei pentru sprijinul său necontenit, pentru poziţia sa de lider în cadrul OSCE şi pentru poziţia sa de principiu. Apreciem eforturile personale şi dedicarea preşedintelui Stubb”, a salutat şeful diplomaţiei ucrainene, Andrîi Sîbiha.

Alexander Stubb, un lider european apropiat lui Donald Trump

Alexander Stubb este implicat personal în contactele dintre liderii europeni şi preşedintele american Donald Trump pentru soluţionarea războiului ruso-ucrainean. Președintele Finlandei a fost printre cei care au vizitat Washingtonul împreună cu Volodimir Zelenski pe 18 august, la trei zile de la întrevederea din Alaska dintre Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Vizita lui Stubb la Kiev are loc la două zile după ce președintele finlandez l-a primit pe omologul său polonez Karol Nawrocki. „În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a avertizat Nawrocki în cursul întrevederii cu Stubb.

Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 km cu Rusia. Această graniță vastă și adesea împădurită este extrem de dificil de apărat, necesită o vigilență constantă și resurse semnificative. Acum, ca membru NATO, Finlanda beneficiază de garanțiile de securitate ale Articolului 5, dar oferă Alianței Nord-Atlantice și o armată modernă și bine pregătită.