Astfel, aceștia au transmis un mesj clar Kremlinului că strategiile sale de intimidare sau de divizare a Europei nu funcționează și că țările vecine sunt vigilente și pregătite să-și apere suveranitatea și securitatea.

Declarația comună a liderilor din Polonia și Finlanda demonstrează o unitate de viziune și o determinare comună de a face față amenințării rusești. Aceasta întărește coeziunea Alianței Nord-Atlantice și semnalează Moscovei că nu există fisuri în percepția amenințării.

„În aşteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze şi alte ţări”, a declarat preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda.

„Tocmai de aceea ne dezvoltăm forţele armate, parteneriatul şi relaţiile cu aliaţii noştri”, a adăugat el, fără a da exemple concrete.

Invazia la scară largă a Ucrainei a spulberat orice iluzie rămasă despre o Rusie „parteneră” sau „rațională”. A demonstrat că Rusia este dispusă să folosească forța militară pentru a-și atinge obiectivele geopolitice, chiar și împotriva unor state suverane.

Pentru țările vecine, acest lucru a transformat o amenințare teoretică într-una palpabilă și imediată.

O frontieră dificil de apărat

Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 km cu Rusia. Această graniță vastă și adesea împădurită este extrem de dificil de apărat. Necesită o vigilență constantă și resurse semnificative.

Decizia istorică a Finlandei de a renunța la decenii de neutralitate și de a adera la NATO este o dovadă clară a percepției sale asupra amenințării rusești. A fost o reacție directă la agresiunea din Ucraina și la revizionismul rusesc.

Acum, ca membru NATO, Finlanda beneficiază de garanțiile de securitate ale Articolului 5, dar aduce și o armată modernă și bine pregătită, cu o experiență vastă în apărarea teritoriului său.

Un „pumnal” strategic în inima Europei

Enclava rusă Kaliningrad, puternic militarizată, este un „pumnal” strategic în inima Europei. Găzduiește rachete Iskander capabile să transporte focoase nucleare și este o bază navală importantă.

Proximitatea sa față de Coridorul Suwalki(o fâșie de teren de aproximativ 100 km care leagă Kaliningrad de Belarus și separă Polonia de Lituania) este o preocupare majoră pentru NATO, fiind considerată un potențial punct fierbinte în cazul unui conflict.

Totodată, Karol Nawrocki a mai estimat că „arhitectura de securitate” din întreaga regiune s-a schimbat şi, recent întors de la Casa Albă, a avut grijă să spună că preşedintele american Donald Trump este „singurul lider al lumii libere” care îl poate forţa pe Vladimir Putin să negocieze.

Săptămâna trecută, când l-a primit pe Nawrocki în Biroul Oval, Donald Trump a infirmat o eventuală reducere de trupe americane în Polonia şi nu a exclus chiar trimiterea de soldaţi suplimentari.

