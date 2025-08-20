O prietenie neobișnuită

Stubb se trezește în majoritatea dimineților la ora 5 pentru antrenament de triatlon și saună. Recent, aceste rutine matinale au inclus și conversații telefonice cu Trump. Într-o discuție recentă, înainte de răsărit, Trump l-a întrebat pe Stubb: „De ce te-ai trezit deja?”.

La prima vedere, cei doi președinți par să aibă puține în comun. Stubb, în vârstă de 57 de ani, este un intelectual care vorbește cinci limbi și susține ferm NATO. El avertizează constant asupra amenințării reprezentate de Rusia. În schimb, Trump are o abordare mai controversată față de alianța nord-atlantică.

Un rol diplomatic crucial

Această legătură personală l-a propulsat pe Stubb într-un rol diplomatic crucial. El a devenit un canal de comunicare neoficial între Trump și oficialii europeni, în special în contextul summitului dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Stubb colaborează îndeaproape cu oficiali din Berlin, Londra, Paris și Kiev pentru a transmite punctul de vedere european al lui Trump. Uneori, acest lucru implică convorbiri telefonice consecutive cu Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal pe 31 iulie, Stubb a explicat: „Oamenii știu că noi, finlandezii, nu avem un plan ascuns și că suntem destul de direcți. Pot să-i comunic lui Trump ceea ce gândesc europenii sau Zelenski, iar apoi pot să le comunic colegilor mei europeni ceea ce gândește Trump”.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

O punte între Est și Vest

Rolul Finlandei ca mediator între Washington și Moscova nu este nou. În timpul Războiului Rece, țara neutră, care are o frontieră de 830 de mile cu Rusia, a servit adesea ca punte de legătură între cele două superputeri. Însă, de atunci, Finlanda a aderat la NATO și s-a aliniat mai strâns cu Occidentul.

Stubb aduce în această ecuație o vastă experiență în negocierile cu Rusia, precum și o bună cunoaștere a Statelor Unite. El și-a făcut studiile la Universitatea Furman din Carolina de Sud, unde a beneficiat de o bursă de golf în anii 80. Stubb se descrie adesea ca fiind „finlandez de naștere, sudist prin harul lui Dumnezeu”.

Impactul asupra politicii lui Trump

În ultimele luni, Trump și-a intensificat criticile la adresa lui Putin și s-a aliniat mai strâns la apelul Europei de a consolida apărarea Kievului. Într-o schimbare notabilă de poziție, Trump a promis luna trecută că va vinde Europei arme în valoare de miliarde de dolari pentru ca Ucraina să poată respinge atacurile aeriene și terestre ale Rusiei.

Deși Stubb nu își asumă responsabilitatea directă pentru această schimbare de atitudine, înalți oficiali europeni consideră că disponibilitatea lui Trump de a coordona acțiunile cu omologii europeni reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de situația de acum câteva luni.

Recomandări Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Senatorul Lindsey Graham (R., S.C.) a declarat că Stubb a fost „un canal de comunicare, o punte între Europa și Trump”. Graham, care spune că vorbește adesea cu Stubb de două ori pe zi, a adăugat: „Aș spune că Alex a fost probabil cel mai activ în fiecare zi – am comunicat prin SMS cu el, am obținut informații despre ceea ce se întâmplă, i-am dat sfaturi”.

Drumul lui Stubb către președinție

Stubb a crescut în suburbia Lehtisaari din Helsinki, unde tatăl său lucra ca șef al departamentului de scouting european pentru Liga Națională de Hochei. Fascinația sa pentru SUA și politica americană a început la vârsta de 13 ani, când a vizitat New York-ul cu echipa sa de hochei pe gheață.

După ce a petrecut mai multe veri în Statele Unite și Canada, inclusiv un an de schimb în Daytona Beach, Florida, Stubb s-a înscris la Universitatea Furman. Acolo, și-a dedicat timpul studiului politicii americane și relațiilor internaționale, precum și lecturii Federalist Papers și a literaturii sudiste.

Cariera sa politică a început în 2004, când a devenit membru al Parlamentului European. Conservator de centru-dreapta și susținător al aderării Finlandei la NATO, Stubb a avansat rapid în ierarhia politică finlandeză, ocupând funcțiile de ministru de externe și, mai târziu, de prim-ministru.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Pentru Stubb, ca și pentru mulți finlandezi, amenințarea din partea Rusiei are o dimensiune profund personală. Atât bunicul, cât și tatăl său s-au născut în orașe pe care Finlanda a fost nevoită să le cedeze Uniunii Sovietice în 1940 și care astăzi fac parte din Rusia.

După o perioadă de retragere din politică, invazia Rusiei în Ucraina l-a determinat pe Stubb să revină și să candideze la președinție. În campania sa, el a pledat pentru creșterea cheltuielilor pentru securitate și pentru relații mai strânse cu SUA.

Stubb a câștigat alegerile prezidențiale anul trecut, într-una dintre cele mai strânse competiții din istoria țării. Acum, în calitate de președinte și comandant suprem, el joacă un rol crucial în modelarea politicii externe a Finlandei și în consolidarea relațiilor transatlantice.

Prima întâlnire dintre Alexander Stubb și Donald Trump

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a dezvoltat o relație neașteptată cu președintele american Donald Trump, bazată pe pasiunea lor comună pentru golf. Această legătură a influențat semnificativ politica externă a SUA față de Rusia și Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut loc la clubul de golf al lui Trump din West Palm Beach, Florida. Stubb a fost invitat de senatorul Lindsey Graham, care i-a sugerat lui Trump să-l contacteze pe președintele finlandez. Graham i-a spus lui Trump: „Alex obișnuia să joace golf la Furman”.

Înainte de întâlnire, Stubb și-a îmbunătățit abilitățile de golf, pe care nu le mai practicase de ani. La clubul lui Trump, el s-a alăturat unui grup select, care-i includea, pe lângă președintele american și pe Graham, fostul congresman Trey Gowdy și legendarul jucător de golf Gary Player.

Performanța lui Stubb pe terenul de golf l-a impresionat pe Trump. Între lovituri, cei doi au discutat diverse subiecte, de la experiența studențească a lui Stubb în SUA până la relațiile Finlandei cu Rusia.

În timpul prânzului, Trump l-a întrebat pe Stubb dacă poate avea încredere în Putin. Răspunsul președintelui finlandez a fost ferm: „Nu poți”. El a explicat că liderul rus înțelege doar forța și a pledat pentru sancțiuni mai dure.

Întâlnirea a avut un impact imediat asupra poziției lui Trump față de Rusia. La câteva ore după jocul de golf, președintele american a criticat dur pentru prima dată pe Putin pentru prelungirea războiului din Ucraina.

După această întâlnire, Trump și Stubb au menținut o comunicare regulată. Ei discută despre turnee de golf, dar și despre chestiuni politice importante. Stubb a devenit un intermediar valoros între Trump și alți lideri europeni.

Rolul de mediator

Stubb a jucat un rol crucial în îmbunătățirea relațiilor dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În iulie, Zelenski i-a mulțumit public lui Stubb pentru ajutorul în construirea unei legături cu președintele american.

Stubb nu și-ar fi imaginat niciodată că abilitățile sale de golf vor juca un rol atât de important în cariera sa politică. El își amintește de sfatul tatălui său că golful îi va fi util, chiar dacă nu va deveni jucător profesionist.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.