Summitul Trump-Putin, sub semnul incertitudinii

Donald Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, că cei doi „au convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt săptămâna viitoare”.

„Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate”, a scris el pe Truth Social.

Cu toate acestea, întâlnirea dintre Rubio și omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată, sursele indicând că cei doi oficiali aveau așteptări diferite cu privire la un posibil sfârșit al invaziei Rusiei în Ucraina.

Eforturi pentru pace și negocieri continue

„Președintele Trump a depus constant eforturi pentru a găsi o soluție pașnică și diplomatică pentru a pune capăt acestui război fără sens și pentru a opri masacrele”, a declarat secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Anna Kelly. 

„El s-a implicat cu curaj în toate părțile și va face tot ce îi stă în putință pentru a realiza pacea.”

Rubio și Lavrov au discutat luni, la telefon, „următorii pași” după convorbirea Trump-Putin.

Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
Recomandări
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Rubio „a subliniat importanța viitoarelor angajamente ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora pentru promovarea unei rezoluții durabile a războiului Rusia-Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Kremlinul a descris apelul ca fiind o „discuție constructivă” care a abordat „posibili pași concreți pentru implementarea înțelegerilor” dintre Trump și Putin.

O sursă familiarizată cu situația a declarat însă că oficialii au considerat, după apelul Rubio-Lavrov, că poziția Rusiei nu a evoluat suficient.

Deocamdată, a spus sursa, este puțin probabil ca Rubio să recomande continuarea întâlnirii Trump-Putin săptămâna viitoare, dar Rubio și Lavrov ar putea vorbi din nou săptămâna aceasta.

Donald Trump a anunțat recent că se va întâlni curând cu Vladimir Putin în capitala Ungariei.

Lucru care a stârnit nemulțumirea liderilor europeni.

Prima întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

Deși Trump a avut un summit față în față cu Putin la Anchorage acum două luni, acesta s-a încheiat fără un acord. 

De atunci, Trump a cerut public Kievului și Moscovei să „oprească imediat războiul”.

„Te ghidezi după linia de luptă, oriunde s-ar afla. Altfel, e prea complicat. Nu vei putea niciodată să-ți dai seama. Te oprești la linia de luptă”, a declarat Trump reporterilor sâmbătă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
Libertateapentrufemei.ro
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Produsul vândut de Lidl cu 179 de lei, în săptămâna 20-26 octombrie 2025, pe care orice român ar trebui să-l aibă în casă
Știri România 12:19
Produsul vândut de Lidl cu 179 de lei, în săptămâna 20-26 octombrie 2025, pe care orice român ar trebui să-l aibă în casă
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Știri România 10:48
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Stiri Mondene 12:24
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal de abuz. Fosta amantă cu 39 de ani mai tânără a lansat acuzații împotriva lui
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult”
Stiri Mondene 12:24
Ce se întâmplă cu Oana Zăvoranu la câteva luni după apariția la Pro TV. „Soțului meu îi transmit acum că-l iubesc foarte mult”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
ObservatorNews.ro
SONDAJ. Doar 3% dintre români mai au încredere în politicieni. Nicuşor Dan: Au dreptate să fie dezamăgiți
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax.ro
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD.ro
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Politică 11:57
DIICOT a extins ancheta în dosarul Nordis, în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost inculpați. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
Politică 11:26
Călin Georgescu acuză înaltă trădare după mobilizarea rezerviștilor: „Nu mor caii când vor câinii. Ați pierdut lupta cu istoria”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței