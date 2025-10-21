Summitul Trump-Putin, sub semnul incertitudinii

Donald Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, că cei doi „au convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt săptămâna viitoare”.

„Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate”, a scris el pe Truth Social.

Cu toate acestea, întâlnirea dintre Rubio și omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată, sursele indicând că cei doi oficiali aveau așteptări diferite cu privire la un posibil sfârșit al invaziei Rusiei în Ucraina.

Eforturi pentru pace și negocieri continue

„Președintele Trump a depus constant eforturi pentru a găsi o soluție pașnică și diplomatică pentru a pune capăt acestui război fără sens și pentru a opri masacrele”, a declarat secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Anna Kelly.

„El s-a implicat cu curaj în toate părțile și va face tot ce îi stă în putință pentru a realiza pacea.”

Rubio și Lavrov au discutat luni, la telefon, „următorii pași” după convorbirea Trump-Putin.

Rubio „a subliniat importanța viitoarelor angajamente ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora pentru promovarea unei rezoluții durabile a războiului Rusia-Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Kremlinul a descris apelul ca fiind o „discuție constructivă” care a abordat „posibili pași concreți pentru implementarea înțelegerilor” dintre Trump și Putin.

O sursă familiarizată cu situația a declarat însă că oficialii au considerat, după apelul Rubio-Lavrov, că poziția Rusiei nu a evoluat suficient.

Deocamdată, a spus sursa, este puțin probabil ca Rubio să recomande continuarea întâlnirii Trump-Putin săptămâna viitoare, dar Rubio și Lavrov ar putea vorbi din nou săptămâna aceasta.

Donald Trump a anunțat recent că se va întâlni curând cu Vladimir Putin în capitala Ungariei.

Lucru care a stârnit nemulțumirea liderilor europeni.

Prima întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

Deși Trump a avut un summit față în față cu Putin la Anchorage acum două luni, acesta s-a încheiat fără un acord.

De atunci, Trump a cerut public Kievului și Moscovei să „oprească imediat războiul”.

„Te ghidezi după linia de luptă, oriunde s-ar afla. Altfel, e prea complicat. Nu vei putea niciodată să-ți dai seama. Te oprești la linia de luptă”, a declarat Trump reporterilor sâmbătă.

