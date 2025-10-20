Șefa diplomației UE nu e „încântată” de posibila vizită a lui Putin la Budapesta

Şefa diplomației UE, Kaja Kallas, a criticat posibilitatea ca Vladimir Putin să viziteze Ungaria, considerând-o „neplăcută”.

Declarațiile vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni curând cu Vladimir Putin în capitala Ungariei.

Înaintea reuniunii miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene, care are loc luni la Luxemburg, Kaja Kallas a transmis un mesaj clar.

„America are multă putere să preseze Rusia să vină la masa negocierilor. Dacă o folosesc, este bine, bineînțeles, dacă Rusia oprește acest război”, a spus Kallas.

Totodată, șefa diplomației europene a subliniat importanța implicării președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în orice discuție privind pacea.

„Legat de Budapesta, nu, nu e în regulă să vedem că o persoană care are mandat de arestare de la CPI vine într-o țară europeană.”, adăugând că „întrebarea este dacă va exista vreun rezultat”.

Kaja Kallas, reticentă faţă de venirea lui Putin la Budapesta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Ungaria este membru al Curții Penale Internaționale, dar autoritățile de la Budapesta au anunțat recent intenția de a părăsi instituția internațională de justiție.

Zelenski: „Dacă sunt invitat la Budapesta, vom fi de acord”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni dimineață că este dispus să participe la un posibil summit la Budapesta, alături de Vladimir Putin și Donald Trump.

„Dacă sunt invitat la Budapesta – dacă este o invitație într-un format în care ne întâlnim în trei sau, cum se numește, diplomație de navetă, președintele Trump se întâlnește cu Putin și președintele Trump se întâlnește cu mine – atunci într-un format sau altul, vom fi de acord”, a transmis Zelenski într-un comunicat.

„Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga”

Reacțiile critice nu s-au oprit aici. Ministrul de Externe al Lituaniei, Kestutis Budrys, a fost tranșant:

„Nu există loc pentru Putin în nicio capitală europeană. Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului și nu în vreuna din capitalele noastre.”

La rândul său, ministrul de Externe al Franței, Jean-Noël Barrot, a condiționat prezența lui Putin în Europa de un rezultat concret: „Prezența lui Putin pe teritoriul european are sens numai dacă permite să se ajungă la un armistițiu imediat și necondiționat.”

„Să vedem unde va avea loc reuniunea şi în ce format, dar este evident că, în spaţiul UE, un criminal de război precum Putin nu ar trebui să fie binevenit”, a declarat ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, potrivit Reuters.

Ministrul olandez de Externe, David van Weel, a subliniat că „cel mai important lucru este să existe o masă de negocieri”.

Miniștrii de Externe discută noi sancțiuni pentru Rusia și sprijin pentru Ucraina

Reuniunea de la Luxemburg, prima după intrarea în vigoare a armistițiului din Fâșia Gaza, include discuții despre războiul din Ucraina, dar și despre situația din Orientul Mijlociu. Pe agendă se află:

folosirea activelor rusești înghețate, în valoare de peste 200 de miliarde de euro, pentru finanțarea unui împrumut acordat Ucrainei;

adoptarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include interdicția asupra importurilor de gaz natural lichefiat (LNG).

Acest pachet de sancțiuni ar putea fi adoptat în decursul acestei săptămâni, a anunțat Kaja Kallas.

