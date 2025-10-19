Întâlnirea la nivel înalt în Ungaria

O astfel de întâlnire ar putea fi un eveniment strategic și politic major, dar ridică multe întrebări și riscuri potențiale.

Alegerea Budapestei ca loc de desfășurare și implicarea lui Orban sunt factori critici. Ungaria s-a retras recent din Curtea Penală Internațională, ceea ce complică situația juridică, având în vedere că Putin este acuzat de crime de război.

Trump a promis în campania sa electorală că va aduce pacea în Ucraina în 24 de ore de la preluarea mandatului. Deși acest lucru nu s-a întâmplat, anunțul actual reflectă dorința sa de a juca un rol de mediator pe scena internațională.

Posibile rezultate ale negocierilor

Analiștii sunt sceptici cu privire la șansele unui progres semnificativ. Diferențele fundamentale dintre părți fac improbabil un compromis major privind teritoriile disputate sau garanțiile de securitate.

Cele mai optimiste scenarii includ:

Un armistițiu parțial

Stabilirea unor coridoare umanitare

Acorduri privind schimbul de prizonieri

Stabilirea unor principii generale pentru viitoare negocieri

Riscuri și scenarii pesimiste

Experții internaționali conturează trei scenarii mai puțin favorabile:

Întâlnirea eșuează fără niciun rezultat concret. Acest lucru ar dezamăgi publicul și ar discredita ideea negocierilor de pace. Putin folosește summitul pentru a-și promova propria propagandă. Ar putea oferi pacea în schimbul recunoașterii anexării Crimeei și Donbasului, o propunere inacceptabilă pentru Ucraina. Chiar și o mică greșeală în negocieri ar putea crea confuzie în cadrul NATO, făcând unele țări est-europene să se teamă că ar putea fi „sacrificate”.

Recomandări Dan Byron, solistul și fondatorul trupei byron: „Suntem un popor paradoxal. E ironic că începem să dăm vina pe oamenii care încearcă să repare și îi ridicăm în slăvi pe cei care au stricat“

Implicații pentru actorii implicați

Pentru Trump, întâlnirea reprezintă o oportunitate de a-și demonstra abilitățile de negociator, dar și un risc major. Criticii săi l-ar putea acuza că „face pace cu un criminal de război”.

Putin ar putea folosi summitul pentru a-și legitima acțiunile în Ucraina și pentru a-și răspândi narativul propagandistic.

Orbán și Ungaria își asumă, de asemenea, un risc semnificativ găzduind această întâlnire controversată. Criticile la adresa politicii „prietenoase cu Putin” a guvernului ungar s-ar putea intensifica.

Indiferent de rezultatul summitului, problemele fundamentale ale conflictului – teritoriile ocupate din Donbas, statutul Crimeei sau prezența militară rusă pe termen lung – vor rămâne probabil nerezolvate.

Ultima convorbire dintre Vladimir Putin și Donald Trump ar fi readus pe masă ideea unei „păci negociate” în Ucraina, dar cu prețul pierderii unei părți din teritoriul ucrainean. Potrivit The Washington Post, liderul de la Kremlin i-ar fi spus președintelui SUA ce condiție esențială trebuie îndeplinită pentru oprirea războiului.

Donald Trump nu a comentat public cererea lui Putin, însă, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, a lansat un apel general la pace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE