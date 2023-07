Șapte activiști pentru drepturile pacienților cu arsuri severe au semnat o scrisoare denumită „semnal de alarmă”, făcută publică marți, pe 18 iulie. Printre ei sunt supraviețuitori ai incendiului din Colectiv, rude ale victimelor și activiști pentru drepturile pacienților.

Asta după ce Ministerul Sănătății a afișat, pe site, un proiect de ordin care își propune modificarea și completarea Ordinului nr. 476/2017 referitor la îngrijirea pacienților cu arsuri.

Ordinul de acum șase ani definea, conform scrisorii, trei categorii de structuri/unități spitalicești cu niveluri crescătoare de competență: compartimentul de arsuri, unitatea funcțională de arși și centrul de arși. „Acesta din urmă, centrul pentru arşi, este structura cu cel mai înalt nivel de competenţă în sistemul de îngrijire a bolnavului cu arsuri”, se arată în document.

Până acum, în România nu există o astfel de unitate medicală, subliniază semnatarii. În schimb, aceștia amendează noul proiect.

„Nu mai respectă țintele tehnice și de siguranță”

„Proiectul de ordin publicat pe secțiunea «Transparență decizională» a site-ului Ministerului Sănătății aduce modificări care, în loc să ridice standardul și calitatea îngrijirii arsurilor severe, pare să urmărească fix contrariul – să coboare standardele. Și asta pentru a da un caracter legal realității precare din sistemul medical românesc”, se arată în scrisoare.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELGIA. Reportaj din orașul unic în lume unde, de la exorcizări, s-a ajuns la „adoptarea” oamenilor cu suferințe mintale în familii

Semnatarii dau și anumite exemple. Unele se referă la scăderea specificațiilor centrelor de arși.

„Ministerul Sănătății dorește să coboare acest nivel redefinind centrele de arși ca pe niște structuri care nu mai respectă țintele tehnice și de siguranță a pacientului din recomandările experților.” Scrisoare trimisă de supraviețuitorii Colectiv către Ministerul Sănătății:

200 de decese pe an

În România, conform datelor strânse de activiștii pentru drepturile pacienților arși, 200 de oameni mor, în medie, pe an după ce suferă arsuri. Iar 10.000 de pacienți ajung an de an în camera de gardă a unui spital din România după ce au suferit arsuri. 40% dintre aceștia sunt și internați.

Conform datelor din 2021, 1.400-1.500 de pacienți aveau arsuri medii sau mari, care necesitau peste două săptămâni de îngrijiri medicale.

Ministrul sănătății, Alexandru Rafila, nu a răspuns până la momentul publicării articolului la solicitarea „Libertatea” de a explica modificările din lege.

Iată, în continuare, scrisoarea supraviețuitorilor:

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Faţa nevăzută a lui Kate! Ce i-a făcut lui Meghan, ea a pus la punct tot. Nu s-a putut abţine!

Viva.ro Cine este Adela Constantin, prima soție a lui Florentin Pandele: 'Fosta mea soţie a fost şi va rămâne o doamnă'

PUBLICITATE Cel mai important criteriu în achiziția mâncării, pentru români

FANATIK.RO Admitere liceu 2023, rezultate repartizarea computerizată. Vezi aici la ce liceu ai intrat. Update

Știrileprotv.ro Drama fraților dispăruți în Argeș: Găsiți de oameni care au văzut mesajul RO-ALERT. ”Sunt, pur și simplu, niște copii amărâți. Copii chinuiți”. Povestea celor doi frățiori care nu s-au lăsat unul pe altul

Observatornews.ro David și Radu, frățiorii dispăruți ieri în Argeș, au fost găsiți. Erau deshidratați şi au spus că au fugit de traiul greu de acasă

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Cum arată Jennie Garth, 'Kelly' din Beverley Hills 90210, la 51 de ani. Actrița este mama a trei fete