Susținătorii lui Trump au devastat biroul președintei Camerei Reprezentanților și i-au lăsat un mesaj

Cuprinși de furie, susținătorii lui Donald Trump au luat cu asalt clădirea Capitoliului din Washington, în timp ce membrii Congresului se întâlneau pentru a valida victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din SUA, din 3 noiembrie 2020.

Un dosar care conținea mesajul „Nu vom da înapoi” a fost găsit după ce suporterii lui Trump au devastat biroul lui Nancy Pelosi (80 de ani),

Totodată, protestatarii au smuls placa de deasupra ușii de intrare a președintelui Camerei Reprezentanților, care conținea numele lui Nancy Pelosi, conform CNN.



De asemenea, fanii lui Trump au umblat în actele oficiale și au smuls fotografiile din birou, care, se pare, a fost și jefuit în timpul violențelor, mai scrie presa americană.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX