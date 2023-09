Taiwanul, pe care China îl revendică drept teritoriu propriu, a lucrat la un proiect ambițios de modernizare a forțelor sale armate printr-un program de construire de submarine. Între timp, Beijingul organizează aproape zilnic exerciții militare pentru a-și afirma suveranitatea, transmite Reuters.

Președinta Tsai Ing-wen, care a inițiat acest plan atunci când a preluat mandatul în 2016, a prezentat joi, în orașul Kaohsiung din sudul țării, primul din cele opt noi submarine.

Acesta a fost numit oficial „Narwhal” în Engleză, iar în mandarină poartă numele „Hai Kun”, care se traduce „monstrul mării”.

Finally a first look at Taiwans Indigenous Defense Submarine. pic.twitter.com/tMaIPl4Pl3