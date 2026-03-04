Un tânăr a filmat momentul în care vecinul îi găurește tavanul de la baie

În ultimele zile, un videoclip în care tavanul din baia unui apartament este găurit cu o bormașină a devenit viral. În imagini se vede cum muncitorii din apartamentul de deasupra găuresc tavanul apartamentului de jos.

Totul pare că se întâmplă din greșeală, în timp ce execută lucrările de renovare în apartamentul vecin. După ce se crapă plafonul, bucățile de beton încep să cadă în chiuveta din baia de dedesubt, în timp ce o persoană strigă în fundal să de oprească.

Filmarea a strâns mii de like-uri și sute de comentarii, cele mai multe dintre ele fiind glume referitoare la pereții subțiri din blocurile noi. Internauții au avut însă o surpriză când au aflat că blocul cu pricina este unul vechi.

Tânărul din apartamentul de jos se afla în duș când a început să vadă cum se crapă tavanul

Dragoș a povestit pe TikTok momentul în care „s-a trezit cu vecinii de sus peste el”. Băiatul povestește că se afla în duș când a văzut să tavanul din baie s-a crăpat. A ieșit din baie, s-a îmbrăcat, iar când muncitorii au reluat lucrările au distrus și tavanul din apartamentul său.

„La un moment dat a început să se audă bormașina aia foarte tare, zici că stăteau cu mine în casă. (…) Eu eram în duș. Făceam duș și am văzut că se crapă puțin peretele. (…) M-am dus m-am îmbrăcat, timp în care s-au oprit din a da găuri.

După, când m-am dus înapoi în baie, iar s-au apucat să găurească și atunci mi-am luat telefonul și a am făcut filmarea”, a povestit el, în continuarea videoclipului de pe TikTok.

Cum a fost posibil ca vecinii să găurească tavanul apartamentului de dedesubt

Mulți dintre internauți au fost șocați de imaginile apărute în mediul online și s-au întrebat cum a fost posibil ca vecinii să distrugă tavanul din apartamentul de sub ei, în timpul renovărilor din casa lui. Totuși, câteva persoane au răspuns în comentarii și au explicat că problema nu ar fi chiar rar întâlnită.

Mai mult decât atât, ar fi vorba despre o situație frecventă în blocurile vechi, atunci când vecinii vor să scoată sifonul din pardoseală.

„Sifonul în blocurile vechi sunt înalte. Așa sunt puse toate. Trebuie anunțat vecinul de jos să pună ceva pătură pe chiuveta lui ca să nu se spargă când cade tencuiala. Am pățit și eu”, a scris o persoană în comentarii.

Mai mulți internauți au confirmat ipoteza, precizând că ar fi chiar singura metodă prin care sifonul poate fi scos din pardoseală.

„Din contra, tocmai pentru că este bloc vechi se întâmplă. Fix acolo este sifon și așa se sparge când se înlocuiește, dar trebuia să-l anunțe”, a mai spus cineva, în comentariile de la videoclipul postat pe TikTok.

Cine va plăti stricăciunile din apartament

Tânărul Dragoș a mai primit în comentarii și soluții despre cum să-și recupereze banii pentru paguba făcută de vecin. Internauții i-au recomandat să meargă la poliție și chiar să-l dea pe vecinul de sus în judecată.

Băiatul a explicat într-un videoclip că s-a înțeles cu vecinii, persoane foarte amabile, iar aceștia i-au curățat baia și vor plăti și lucrările cu reparațiile din apartament.

„Mi-am luat hanoracul pe mine, m-am încălțat și m-am dus la ei. (…) Mi-au spus să stau liniștit că se repară. Am venit cu oamenii aici în baie, au văzut ce s-a întâmplat. Ei au făcut curățenie și nu trebuie să ne reclamăm, să ne dăm în judecată. Nu o să se întâmple asta pentru că oamenii sunt de treabă și îmi repară ei totul pe gratis”, a mai spus tânărul, pe TikTok.

