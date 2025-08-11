Împușcat în timpul unei altercații

Poliția din Puerto Rico a anunțat că incidentul s-a petrecut în jurul orei 4:13 dimineața, în fața unui local de noapte numit „Refugiu pentru bărbați maltratați” din La Perla, un cartier de coastă din San Juan, potrivit CNN.

Sergentul Arnaldo Ruiz, detectiv de omucideri, a declarat: „Avem foarte puține informații.”

Potrivit acestuia, mai multe persoane au început să se certe, iar una dintre ele a scos o armă și a tras, rănind cel puțin trei oameni, inclusiv pe Kevin Mares.

Victima, martor nevinovat

„Mares a fost un martor nevinovat”, a subliniat Ruiz.

Tânărul se afla alături de trei prieteni, toți din New York, veniți în Puerto Rico pentru unul dintre cele 30 de concerte susținute de Bad Bunny.

Concertele rapperului Bad Bunny au atras zeci de mii de vizitatori.

Kevin Mares a fost împușcat în partea stângă a abdomenului și transportat la cel mai mare spital public din Puerto Rico, unde a murit.

Alte două victime, un frate și o soră de aproximativ 45 de ani din La Perla, sunt internate în spital.

Poliția a declarat că incidentul a avut loc la ora 4:13 dimineața, chiar dacă un cod municipal aprobat în 2023 prevede că afacerile autorizate din San Juan pot servi sau vinde alcool doar între orele 6:00 și 1:00 de duminică până joi și până la 2:00 vineri și sâmbătă, precum și duminică, dacă luni este sărbătoare legală.

Atacatorul nu a fost identificat

Poliția nu știe deocamdată ce a provocat disputa și nu are o descriere a atacatorului.

„Avem foarte puține informații”, a repetat sergentul Ruiz.

Primarul orașului San Juan, Miguel Romero, a declarat că va distribui imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

El a adăugat că partenera lui Kevin Mares a ales să nu-l însoțească în La Perla.

La Perla, între atracție turistică și reputație violentă

La Perla se află la marginea cartierului istoric Old San Juan și are o istorie marcată de violență și trafic de droguri.

Poliția obișnuia să evite comunitatea, care avea un afiș pe care scria: „Nu este deschis vizitatorilor. Nu intrați”.

Violența a început să scadă în 2011, când sute de agenți federali au efectuat razii în cartierul mărginaș și au arestat zeci de persoane, printre care și un cunoscut lider comunitar, care a fost ulterior condamnat.

Comunitatea și-a îmbunătățit imaginea după ce a apărut în videoclipuri muzicale celebre, precum „Despacito” de Luis Fonsi și Daddy Yankee, însă incidentele grave nu au dispărut complet.

În februarie 2023, trei turiști au fost înjunghiați după ce li s-a cerut să înceteze să filmeze.

În aprilie 2024, un turist din Delaware a fost ucis și incendiat după un conflict legat de droguri și fotografierea cartierului.

Criminalitatea din Puerto Rico, în scădere

Insula cu 3,2 milioane de locuitori a raportat 277 de crime în acest an, față de 325 în aceeași perioadă din 2024.

Cu toate acestea, cazurile izolate de violență continuă să atragă atenția internațională.

