A plecat din învățământ din cauza stresului

Lisa Liu a lucrat ca profesoară, dar în iulie 2023 a decis să renunțe după ce problemele de sănătate provocate de stres au devenit tot mai serioase.

A început un business de distribuție de sicrie pentru piața europeană, mizând pe lemnul de paulownia cultivat în zona natală. Lemnul este ușor și are un punct de aprindere scăzut, motiv pentru care este preferat în țări precum Italia, unde incinerarea corpului împreună cu sicriul este frecventă.

Vinde zece ori mai ieftin decât în Europa

Sicriele produse în Heze sunt vândute la prețuri între 90 și 150 de dolari bucata. În Europa, produse similare costă între 1.100 și 2.100 de dolari.

Diferența mare de preț a făcut ca afacerea să crească rapid. Fabrica exportă anual aproximativ 40.000 de sicrie, generând venituri de circa 5,6 milioane de dolari.

„Oamenii mor în fiecare zi și, la un moment dat, toți au nevoie de un sicriu”, a spus Liu într-un interviu pentru presa locală, explicând de ce vede domeniul ca pe unul stabil.

O schimbare de mentalitate

În cultura chineză, moartea a fost mult timp un subiect evitat. Chiar și cifra 4 este ocolită, pentru că pronunția seamănă cu cuvântul „moarte”.

Totuși, lucrurile se schimbă. În provincia Hebei există un sat specializat în produse funerare, cu o producție anuală de aproximativ 140 de milioane de dolari. În marile orașe au apărut centre unde oamenii pot experimenta simbolic ritualuri legate de moarte sau cafenele unde se discută deschis despre acest subiect.

Yang Lei, profesor asociat la Huazhong University of Science and Technology, spune că atitudinea față de moarte devine mai rațională și mai deschisă. Un alt profesor al universității, Luo Yan, consideră că oamenii încep să își pună mai des întrebări despre sensul vieții.

Pentru Liu, explicația este mai simplă: există cerere, există diferență mare de preț și există piață.

