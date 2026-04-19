Olanda intră în faza 1 de criză energetică

Guvernul din Țările de Jos va activa, începând de luni, prima fază a planului de criză energetică, potrivit informațiilor publicate de agenția de presă ANP, care citează surse guvernamentale.

Este pentru prima dată când autoritățile olandeze recurg la acest plan, conceput în timpul crizei energetice declanșate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022.

Ce înseamnă această etapă

Activarea primei etape indică faptul că piețele de combustibili sunt afectate, însă nu există, deocamdată, lipsuri imediate.

În această fază, piețele energetice vor fi monitorizate atent, iar autoritățile și industria se pregătesc pentru o eventuală agravare a situației.

Guvernul nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Măsuri pentru populație, anunțate luni

Premierul olandez Rob Jetten a declarat vineri că guvernul va anunța luni măsuri pentru compensarea populației afectate de creșterea costurilor la energie.

Printre acestea sunt așteptate facilități fiscale pentru proprietarii de mașini, însă nu și o reducere a taxelor pe combustibili.

Ajutor de un miliard de euro, dar fără reducerea accizelor la carburanți

Săptămâna trecută, presa locală anunța că Guvernul olandez pregătește un pachet de sprijin de aproximativ un miliard de euro pentru a atenua efectele crizei energetice, însă exclude reducerea accizelor la carburanți. Printre măsurile incluse în plan se numără:

creșterea indemnizației de transport pentru angajați de la 23 la 25 de cenți pe kilometru

reducerea cu 50% a taxei de circulație pentru vehiculele comerciale ușoare până la finalul anului

alocarea a 50 de milioane de euro pentru sprijinirea familiilor vulnerabile

acordarea mai rapidă a subvențiilor „verzi” pentru companii

investiții în izolarea energetică a clădirilor.

Spre deosebire de Germania, care a ales să reducă accizele, guvernul olandez exclude această variantă.

Potrivit estimărilor, o reducere a prețului benzinei cu 10 cenți ar costa statul aproximativ un miliard de euro, în timp ce beneficiile ar fi limitate.

