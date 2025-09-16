Potrivit sursei citate, șanțurile antitanc sunt construite pe o distanță de 40 de kilometri, restul de 254 de kilometri de graniță fiind protejat de bariere naturale.

„Întrucât avem o barieră naturală bună sub forma râului Narva în nord-estul Estoniei și a lacului Peipus în est, plănuim să construim 40 de kilometri de șanțuri antitanc pentru a opri inamicul în sud-est”, a declarat pentru ERR Ainar Afanasjev, inginer și inspector în cadrul Statului Major General al Forțelor de Apărare ale Estoniei.

❗️🇪🇪Estonia is building 40 km of anti-tank ditches on the border with the 🇷🇺Russian Federation, – ERR channel



It is reported that large-scale defensive structures have begun to be built on the eastern border of Estonia as part of the Baltic Defense Zone. By the end of 2027, they… pic.twitter.com/QmZ2jcU0fF — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 16, 2025

Inginerul militar a adăugat că zonele mlăștinoase vor proteja țara de atacuri asupra secțiunilor rămase ale frontierei cu Rusia.

În afară de șanțuri antitanc, armata estoniană construiește 600 de buncăre de-a lungul frontierei, concepute să reziste la obuze de 152 mm. Primele 14 buncăre vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an în zona de nord-est a graniței cu Rusia.

Linia defensivă baltică va avea o lungime de 100 de kilometri și o lățime de 40 de kilometri. Proiectul se bazează pe experiența de izolare a armatei ruse în Ucraina, iar scopul general este de a întârzia forțele inamice și de a câștiga timp de răspuns în cazul unei invazii. Autoritățile estoniene intenționează să finalizeze lucrările până la sfârșitul anului 2027, notează ERR.

În plus, Estonia va înființa o bază militară la Narva pentru a consolida protecția frontierei. În septembrie 2024, Estonia a deschis baza militară Reedo, lângă granița cu Rusia, în sud, proiectată pentru 1.000 de soldați și în conformitate cu planurile de apărare ale NATO.

„Rusia este și va fi cea mai mare amenințare la adresa securității Estoniei. Războiul din Ucraina i-a redus puterea ofensivă, dar, conform diferitelor estimări, va putea să o restabilească în termen de doi-trei ani. Trebuie să fim pregătiți și să facem ca prețul unui atac asupra Estoniei să fie cât mai mare posibil”, a subliniat Kaido Tiitus, consilier al vicecancelarului Ministerului estonian al Apărării.

