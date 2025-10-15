În Spania, fumatul este interzis în multe spații publice, inclusiv pe plaje. Amenzile pot ajunge până la 2.000 de euro (aproximativ 10.000 lei) în zone turistice populare precum insulele Baleare. Autoritățile spaniole intenționează să extindă aceste restricții și în alte locuri publice.

Din 1 iulie 2025, în Franța este interzis fumatul în spațiile publice unde sunt prezenți copii — inclusiv pe plaje, în parcuri sau la stațiile de autobuz. Cei care nu respectă această regulă riscă o amendă de 135 de euro, echivalentul a aproximativ 660 de lei.

De la 1 ianuarie 2025, la Milano au intrat în vigoare reguli foarte stricte privind fumatul. Țigările nu mai pot fi aprinse pe străzi sau în alte spații publice dacă la mai puțin de 10 metri se află alte persoane. Nerespectarea interdicției se sancționează cu amenzi cuprinse între 40 și 240 de euro (circa 200–1.200 de lei).

În Germania, fumatul este interzis în majoritatea spațiilor publice închise, cu amenzi între 40 și 150 de euro pentru persoane fizice. În Geneva, Elveția, fumatul este interzis în anumite locații publice exterioare, cu amenzi de până la 1.000 de franci elvețieni (aproximativ 10.000 lei).

Suedia a extins interdicția de fumat în spații publice exterioare, inclusiv terase de restaurante și stații de transport în comun. Proprietarii de localuri pot fi sancționați dacă nu aplică aceste reguli.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Turiștii care fumează trebuie să fie conștienți că:

Legislația poate varia semnificativ între localități din aceeași țară.

Amenzile pot fi mai mari pentru încălcări repetate sau în zone considerate mai sensibile.

Regulile pentru e-țigarete și vaping pot fi diferite în funcție de regiune.

Uniunea Europeană ia în considerare interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Un proiect de hotărâre al Consiliului UE recomandă interzicerea filtrelor pentru a reduce consumul de tutun. Această măsură ar putea avea consecințe semnificative pentru industria tutunului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE