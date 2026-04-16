Potrivit Oanei Gheorghiu, Tarom este singura companie din portofoliul ministerului pentru care se așteaptă feedback oficial. „Ştim că Tarom se află într-un proces de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Acest proces nu este în grafic din motive, unele obiective, unele mai puţin obiective, însă compania Tarom are un dialog cu Comisia Europeană”, a declarat Gheorghiu, citată de news.ro.

Vicepremierul a subliniat că, în cazul în care Comisia Europeană nu aprobă prelungirea termenelor din planul de restructurare, vor trebui identificate soluții clare pentru viitorul companiei.

„Actualul model de business de la Tarom nu este sustenabil, compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puţin acolo unde ne-am uitat. Noi ştim că profit operaţional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani, a înregistrat profit în anul 2024, dar nu din activitate, din operaţional, ci din alte activităţi”, a explicat Gheorghiu.

În contextul crizei de petrol și al noilor provocări geopolitice, oficialul a menționat că, dacă planul de restructurare va fi prelungit, compania va trebui să își regândească fluxurile operaționale și să aștepte livrarea noilor aeronave. „Este clar că avem nevoie să explorăm alte soluţii pentru Tarom”, a concluzionat vicepremierul.

