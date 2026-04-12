Ușa spartă și apelul la 112

Ordinul de protecție a fost cerut de tată după ce concubinul femeii a spart ușa apartamentului în care femeia locuiește cu cei șase copii. Femeia a sunat la 112, dar a declarat Poliției că a spus că a fost „o ceartă ușoară”.

Femeia așteptând poliția. Foto: captură video

În urma intervenției, polițiștii au considerat că nu se impune emiterea unui ordin provizoriu. Tatăl copiilor a insistat iar, la șase zile de la eveniment, Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu. Parchetul a continuat demersul și a cerut emiterea unui ordin definitiv, dar instanța a respins cererea. „Procurorul a trecut de partea agresorului”, acuză avocatul tatălui.

Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când Camelia B. a intentat divorț de soțul său, Traian. Odată cu introducerea acțiunii în instanță, între Camelia și Traian a început o dispută pentru custodia celor șase copii. În mai multe rânduri, instanța a stabilit ca, până la pronunțarea divorțului, locuința provizorie a copiilor să fie la mamă (un apartament). Tatălui, care a rămas la locuința comună, i-a fost stabilit un program de legături cu copiii.

În urmă cu aproximativ doi ani, în urma separării de soțul său, mama celor șase copii a intrat într-o relație de concubinaj cu Sergiu G, un cunoscut chef din Târgu-Mureș. În 16 martie 2022 femeia a sunat la 112 și a cerut intervenția Poliției după ce, pe fondul unei dispute cu concubinul său, bărbatul a spart ușa apartamentului în care se aflau patru dintre cei șase copii, lovind-o de mai multe ori cu picioarele.

Incidentul, filmat de camera de supraveghere din bloc

Imaginile de pe camerele de supraveghere din scara blocului îl arată pe bărbat în timp ce își ia elan pentru a lovi ușa cu picioarele, ușa fiind lovită timp de aproximativ două minute.

De asemenea, camerele de supraveghere surprind momentul în care opt polițiști ajung la locul intervenției. Imaginile o arată pe femeie cum, până la sosirea polițiștilor, iese de trei ori în casa scării pentru a vedea dacă oamenii legii au ajuns.

În momentul în care polițiștii au ajuns, femeia a ieșit din apartament și, cel mai probabil, le-a explicat polițiștilor ce s-a întâmplat. Din imagini se poate vedea cum, la un moment dat, unul dintre polițiști îl cheamă deoparte pe concubinul femeii și discută cu el. Odată ce bărbatul a fost tras deoparte, în jurul lui s-au strâns mai mulți polițiști.

Polițiștii sosiți la fața locului discută cu concubinul. Foto: captură video

În final, Sergiu G. este lăsat să se întoarcă în apartament, iar la un moment dat este surprins de camere în timp ce aduce în casa scării bicicleta unuia dintre copiii concubinei.

„Nu a fost niciun scandal. Au avut o ușoară ceartă în cuplu”

În fișa de intervenție întocmită în urma apelului la 112, polițiștii au notat că „la sosirea organelor de ordine publică, apelanta a relatat faptul că nu a fost niciun scandal, ci ea și prietenul ei au avut o ușoară ceartă în cuplu”. „Aceștia erau foarte calmi la sosirea noastră. (…) Scandalul în familie nu se confirmă”, se arată în fișa de intervenție, fără a se menționa dacă, în situația dată, a fost aplicată vreo sancțiune pentru apelarea nejustificată a serviciului de urgență 112.

„Nu a fost evidențiat un risc iminent la adresa vreunei persoane”

IPJ Mureș a transmis, într-un răspuns pentru Libertatea, că în 16 martie „polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, la o locuință din municipiu, are loc un conflict verbal între o femeie, de 47 de ani, și actualul său partener, de 42 de ani”.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat existența unor discuții în contradictoriu, fiind completat, totodată, formularul de evaluare a riscului, conform procedurilor legale în vigoare. În urma evaluării, nu a fost evidențiat un risc iminent la adresa vreunei persoane”, a transmis IPJ Mureș, subliniind că „potrivit reglementărilor legale în vigoare, emiterea unui ordin de protecție provizoriu este condiționată de constatarea existenței unui risc iminent, stabilit în baza evaluării efectuate de polițiști, nefiind o măsură care se dispune automat sau exclusiv la solicitarea unei persoane”.

Ordinul de protecție, emis la șase zile de la incident

La patru zile de la scandalul dintre mamă și concubin, în 20 martie, când i-a luat pe copii la el, conform programului de vizită, și a aflat detaliile evenimentului la care a intervenit Poliția, tatăl copiilor a cerut emiterea unui ordin de protecție prin care concubinul să fie ținut la distanță de copii.

„Tatăl copiilor a fost la Poliție pentru solicitarea ordinului de protecție provizoriu. Polițistul l-a cam trimis «la plimbare». Nu a vrut să îl emită, l-a pus să facă eventual plângere, că nu sunt îndeplinite condițiile etc. Deși am insistat și eu, telefonic, cu legea în față, și-a bătut joc de tată”, susține avocatul tatălui, Ștefan Moțec.

În urma unei plângeri către conducerea IPJ Mureș, în care reclamă „fie o crasă incompetență, fie abuz în serviciu”, „tatăl a fost sunat duminică după masă (22.03), adică a treia zi, de către o doamnă polițist, de această dată, ca să vină cu copiii, și să se parcurgă procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu, ceea ce s-a și întâmplat, dar cu multă bătaie de cap”.

„Practic, în acest context, vineri – duminică, a rezultat fie nepăsarea, fie abuzul celor de la IPJ, prin refuzul (inițial) și întârzierea emiterii ordinului provizoriu de protecție, fiind un abuz din partea lor, în detrimentul interesului copiilor”, susține avocatul tatălui.

Întrebați de Libertatea de ce a fost emis ordinul abia la șase zile de la incident, reprezentanții IPJ au transmis că „în urma reevaluării situației, în baza tuturor elementelor disponibile la acel moment, polițiștii au dispus, la data de 22 martie 2026, emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, în scop preventiv”.

„Precizăm că toate măsurile au fost dispuse etapizat, în funcție de datele și informațiile existente, cu respectarea prevederilor legale. Totodată, la nivelul IPJ Mureș sunt efectuate verificări pentru clarificarea cu exactitate a tuturor aspectelor legate de intervenția și gestionarea acestui caz”, a mai transmis IPJ Mureș, la solicitarea Libertatea.

„Aici este ciudățenia în ceea ce privește Parchetul”

În urma ordinului de protecție provizoriu emis de Poliție, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, printr-o cerere a procurorului Ioan Ovidiu Lupaș, însușită de prim-procurorul Mădălina Șerbănați, a solicitat Judecătoriei Târgu Mureș emiterea ordinului de protecție definitiv.

„Ciudățenia este că în instanță reprezentantul Ministerului Public, în concluziile de după administrarea probatoriului, a schimbat poziția, și a solicitat să nu fie emis ordinul de protecție, apreciind că în urma administrării probatoriului, nu se confirmă un risc actual. Practic, procurorul a trecut de partea agresorului, aici este ciudățenia în ceea ce privește Parchetul”, a declarat avocatul tatălui reclamant pentru Libertatea.

„Situația de fapt reținută inițial a suferit modificări”

Potrivit încheierii de ședință studiate de Libertatea, procurorul Andreea Moldovan-Horvath, a schimbat poziția Parchetului invocând faptul că „situația de fapt reținută inițial a suferit modificări, în ideea în care nu s-a dovedit existența unei stări de pericol iminent actual, cauzate de acte de violență ale pârâtului în natură să pună în pericol viața, integritatea fizică, psihică ori libertatea minorului”.

Procurorul a cerut judecătorului să ia în considerare că „întreg materialul probatoriu administrat la prezentul termen de judecată a relevat faptul că minorii nu au asistat la certuri sau alte discuții care au avut loc între pârâtul/agresor și actuala concubină”.

„Rațiunea legii privind ordinul de protecție, interesul nu este acela de a face apel

la acea instituție ori de câte ori există o situație conflictuală între adulți, pe diverse segmente ale vieții sociale, ci doar în situația în care prin intermediul acesta se creează o stare de pericol pentru viața, integritatea fizică ori psihică, respectiv libertatea minorilor”, și-a mai argumentat procurorul opțiunea pentru respingerea plângerii.

Versiunea tatălui care a cerut emiterea ordinului de protecție

Traian B. a declarat în instanță că a solicitat emiterea ordinului de protecție după ce, în ziua incidentului, una dintre fete i-a trimis un mesaj de pe telefonul altui frate în care i-a spus că „a fost afară la joacă și în momentul în care s-a întors acasă, în fața blocului și în fața casei era plin de poliție și de oameni”.

Bărbatul spune că a încercat să afle de la ceilalți copii ce s-a întâmplat. Unul i-a spus că nu știe pentru că a fost la joacă, altul i-a transmis că nu vrea să vorbească despre asta, iar altul a spus că era în camera din spate, cu căștile pe urechi, și a văzut doar cum Poliția l-a luat pe concubinul mamei.

Tatăl a mai spus că, în încercarea de a afla ce s-a întâmplat, a luat legătura cu fiica sa majoră, care e plecată din țară, iar fata i-a spus că „a luat legătura cu mama acesteia, iar aceasta i-a relatat că totul este în regulă și nu există niciun pericol”.

În momentul în care copiii au ajuns la el, pentru programul de vizită, bărbatul le-a cerut detalii, iar aceștia i-au spus că „în ultima perioadă mama acestora și pârâtul (n.r. concubinul) se ceartă”. Tatăl a spus că copiii i s-au plâns că „sunt foarte deranjați de scandalurile care sunt în casă, inclusiv de ultimul scandal în care a trebuit să vină poliția”.

Tatăl a spus că nu cunoaște dacă au existat violențe din partea concubinului mamei asupra copiilor, dar „minorii, precum și socrii acestuia i-au relatat acum ceva timp în urmă faptul că D. (n.r. – unul dintre copii) a fost băgat cu capul în mașina de spălat”.

De asemenea, bărbatul a spus că a mai existat un conflict în care unul dintre copii „a încercat să sune la 112 și pârâtul i-a luat telefonul și nu a mai putut să sune la 112”. Tatăl a spus în fața instanței că „se află într-o situație foarte dificilă, fiindcă mama minorilor acoperă situația de fiecare dată”.

Polițiștii chemați în ziua incidentului. Foto: captură video

Versiunea concubinului și a mamei

În procesul în care s-a judecat emiterea ordinului de protecție, concubinul femeii a spus că în ziua în care a intervenit Poliția s-a certat cu concubina sa „deoarece a consumat două pahare de vin, fiind aniversarea relației de 2 ani”, iar femeii „nu-i place ca acesta să consume alcool și s-au certat”.

Bărbatul a mai spus că, după ceartă, a mers la magazin să își cumpere țigări, iar concubine sa a încuiat ușa de la intrare. Sergiu G. a declarat în fața instanței că, știind că a lăsat ușa descuiată și că iala ușii de la intrare a fost stricată „a împins ușa mai tare și, fiind din lemn, s-a rupt iala”.

Bărbatul a mai declarat că „pe fondul traumelor pe care le-a avut cu reclamantul din cauza scandalurilor cu bătăi, cu călcatul în picioare, cu călcat pe cap, aceasta s-a speriat fiindcă a crezut că-i va face rău și a sunat la poliție”. Sergiu G. a mai spus că „în prezent se înțelege foarte bine” cu concubina sa, împăcându-se chiar în acea seară.

Concubinul femeii a mai spus că „are o relație foarte bună cu minorii” și „niciodată nu i-a agresat”. Versiunea bărbatului este susținută și de concubina acestuia, care a declarat că „niciun minor nu a asistat la ceartă și nici la evenimentul cu privire la ușa de acces”. „Nu dorește să accepte că nu mai sunt împreună, precum și că domiciliul minorilor a fost stabilit la mamă”, a declarat femeia.

De ce a refuzat instanța emiterea ordinului de protecție

Judecătoria Târgu Mureș a respins cererea de emitere a ordinului de protecție susținând că „nu au existat niciun fel de acte de violență la data de 16.03.2026 la care să fie prezent vreun minor, respectiv care să genereze vreo stare de temere a minorilor în raport de numitul G. Sergiu, cei 6 minorii fie nefiind acasă, fie fiind în camera lor, jucându-se pe calculator cu căştile puse pe urechi, fără să aibă cunoştinţă despre vreun incident care s-ar fi petrecut la data de 16.03.2026 în casa lor”.

Instanța și-a mai justificat decizia prin faptul că, din imaginile de după plecarea Poliției și depuse la dosar se poate observa „relația foarte bună care există între minori și numitul G. (n.r. concubinul mamei)”.

„Aceștia se joacă și glumesc împreună. Nu există niciun fel de teamă sau reticență din partea minorilor să interacționeze cu numitul G.”, a mai concluzionat instanța, care a constatat și faptul că nu există alte sesizări pentru fapte de violență ale bărbatului pentru care se cere emiterea ordinului de protecție.

„Având în vedere întreaga probațiune administrată în cauză, instanța reține că nu au existat acte de violență de nicio natură la care să fie prezenți minorii, despre care aceștia să ia la cunoștință în mod nemijlocit sau care să genereze orice urmă de temere a copiilor față de numitul G.”, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Târgu-Mureș.

„Instanța s-a comportat cu mănuși și bunăvoință față de agresor”

Hotărârea Judecătoriei Târgu Mureș nu este definitivă, fiind atacată deja cu apel. „Instanța s-a comportat cu mănuși și bunăvoință față de agresor. Mai degrabă l-a «interogat» pe tatăl copiilor. Soluția, a confirmat această atitudine, în ciuda înregistrărilor video pe care le-am depus la dosar și a concluziilor scrise.

Practic, plecând de la Poliție (după cum au lucrat, și avem probe), Parchet (care una cere, dar se răzgândește pe parcurs) și instanță (care ignoră probe grăitoare), având pe fond o complicitate între victima inițială (concubină) și agresor (concubin), firul roșu duce la o complicitate (sau nepăsare) instituțională, favorizând agresorul (și concubina acestuia) în detrimentul copiilor”, acuză avocatul tatălui, Ștefan Moțec.

Cazul din Mureș care a îngrozit o țară întreagă

Unul dintre cele mai grave cazuri de violență România a avut loc în județul Mureș, acolo unde Emanuel Gânj și-a ucis fosta iubită, deși tânăra a reclamat în repetate rânduri agresiunile bărbatului, fiind emis și un ordin de protecție în acest sens. După uciderea Andei Gyurca, Gânj a dispărut, fiind căutat fără succes în operațiuni cu forțe de ordine impresionante. O investigație Recorder a arătat că uciderea Andei Gyurca a scos în evidență cronica unui stat în colaps, iar cronologia acestui caz arată că „statul român a devenit complice la crimă”.