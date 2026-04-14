A dorit să-i dea o lecție de viață

Gabriel, tatăl victimei, a povestit într-o exclusivitate publicată de El Español cum a fost indus în eroare de prezumtivul asasin, relatează Antena3. com.

Acesta afirmă că ucigașul i-a spus fiului său că are 15 ani și nu au aflat că are 23 până în momentul arestării. „Dacă am fi știut, am fi bănuit că ar putea face ceva ciudat cu copiii”, afirmă el.

Tatăl lui David a dorit să-i dea o lecție de viață fiului său, primindu-l în familie pe presupusul asasin, care pretindea că este victimă a hărțuirii la școală. Aceștia se purtau bine cu el, invitându-l în casa lor și chiar la masă.

Ucis în timp ce mama lui îl aștepta la ușă

Tragedia s-a petrecut joi, 10 aprilie 2026, în Villanueva de la Cañada, unde David, un copil român de doar 11 ani, a murit după ce a fost atacat de un tânăr de 23 de ani.

Atacul a avut loc în baia publică a centrului cultural, în timp ce mama sa îl aștepta la ușă. Loviturile de cuțit i-au provocat un stop cardiorespirator, iar echipele medicale sosite la fața locului au fost neputincioase în încercarea de a-l salva.

Cei doi se cunoșteau, iar potrivit apropiaților victimei, nu era prima dată când suspectul îl amenința și îl intimida pe David. Deși minorul încerca să îl accepte și să se poarte frumos cu el atunci când ceilalți copii îl izolau din cauza tulburării autiste de care suferă, acesta i-a curmat viața.

David va fi înmormântat astăzi

David va fi înmormântat astăzi, în Spania, lăsând în urmă lacrimi și durere. Comunitatea românilor din Villanueva a transmis în mesaj emoționant pe Facebook:

„Astăzi lumea se oprește. Visele nu mai au sens. Speranța pare să aibă aripile tăiate. Ne rămâne doar credința… credința în Dumnezeu și în dreptatea Sa, chiar dacă astăzi nu o înțelegem”, se arată în mesaj.

Băiatul de 11 ani era iubit de toată lumea: „David a fost un copil român, crescut aici, printre noi, într-o societate care era și a lui. A crescut în comunitatea sa creștin-ortodoxă, dar și în această localitate care astăzi îl plânge ca pe unul dintre ai săi. Era integrat, era iubit, era viață. Era viitor. Iar astăzi… totul s-a oprit”.

A fost dezvăluit filmul capturării ucigașului lui David, copilul român omorât în Spania. Părinții săi l-au predat poliției, fără să știe, după ce l-au dus la urgențe plin de sânge. Investigația privind uciderea cu cruzime a băiatului român, în vârstă de 11 ani, avansează, relatează El Mundo.

