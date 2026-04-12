Julio era furios pe mama sa, în ziua crimei

Presupusul criminal, un tânăr de origine peruană de 23 de ani cu autism, a fost arestat după ce s-a prezentat la spital alături de părinții săi.

Surse din cadrul anchetei arată că, în ziua atacului, Julio era furios pe mama sa. După ce l-a ucis pe băiat în baia centrului cultural La Despernada, acesta a mers pe jos spre locuința mătușii sale, unde a apărut într-o stare de confuzie și cu hainele pline de sânge.

„Trebuie să ne rugăm pentru David”

Vestea că un copil fusese înjunghiat se răspândise deja în localitate, așa că mătușa tânărului l-a luat imediat la întrebări. Acesta a negat orice implicare, însă a rostit o frază tulburătoare: „Trebuie să ne rugăm pentru David”.

Speriată, femeia i-a chemat pe părinții băiatului, care au crezut că acesta trece printr-o criză psihotică. După ce l-au schimbat de hainele pătate de sânge, l-au dus de urgență la spital. Părinții au declarat ulterior că fiul lor suferă de autism sever și că, inițial, au suspectat că sângele de pe haine provenea de la răni pe care și le-ar fi provocat singur.

Părinții au anunțat autoritățile abia după ce au ajuns la spital și au înțeles că fiul lor este principalul suspect al atacului. În prezent, tânărul se află sub custodia poliției în unitatea de psihiatrie, până când magistrații vor stabili măsurile legale și vor decide dacă acesta are discernământ pentru a fi judecat.

Un atac de o violență extremă

Tragedia a avut loc joi seara, după ce David a plecat de la cursul de limba engleză din incinta centrului cultural. Se pare că băiatul a fost urmărit de atacator până la toaletă, unde, potrivit primelor date din anchetă, a fost înjunghiat de repetate ori.

În timp ce primele rapoarte menționează răni grave la torace, gât și spate, alte surse vorbesc despre un atac de o ferocitate extremă, cu peste 40 de lovituri de cuțit.

Garda Civilă continuă căutările în zonă pentru a localiza arma crimei. În cadrul operațiunii participă câini specializați în detectarea resturilor biologice și drone, luându-se în calcul ipoteza că acesta ar fi putut arunca cuțitul pe un acoperiș sau l-ar fi ascuns în imediata apropiere.

Obsesie față de victimă

Mai mulți vecini afirmă că tânărul era o persoană solitară, nu avea prieteni și obișnuia să își plimbe câinele prin zonă. Unii părinți își avertizaseră deja copiii să nu interacționeze cu el din cauza unor comportamente îngrijorătoare: vorbea despre moarte, arăta un cuțit și fusese implicat în câteva altercații cu alți minori.

De asemenea, martorii susțin că, recent, acesta făcea desene „ciudate” și ascundea mesaje într-o piață din localitate, unele dintre acestea fiind acum analizate de anchetatori. Într-unul dintre bilete se putea citi: „Nu vreau să fiu o povară, nu vreau să le fac rău prietenilor mei și să mai țipe așa la mine”.

Potrivit mai multor mărturii, tânărul manifesta o obsesie față de victimă. Acesta ajunsese să afirme că băiatul era iubitul său, fapt care a îngrijorat familia minorului, care solicitase ca acesta să nu se mai apropie de el. De asemenea, el avea o listă cu numele mai multor copii pe care ar fi putut să îi atace.

Un băiat foarte iubit

La doar 11 ani, David era fratele mai mare într-o familie cu trei copii. Deși rezidenți în Brunete, aceștia erau prezenți constant în viața comunității din Villanueva de la Cañada. Băiatul era extrem de îndrăgit de colegii de școală și de echipa de fotbal.

Mare amator de șah și portar talentat la grupa de juniori a orașului, David jucase în trecut pentru Brunete înainte de a se alătura clubului local. Ca omagiu, Federația de Fotbal din Madrid a dispus păstrarea unui minut de reculegere la toate partidele din acest weekend.

Cei care l-au cunoscut pe David îl descriu drept un copil vesel, senin și plin de bucurie. Tragedia a lăsat urme adânci în rândul comunității: „Copiii sunt distruși. Am încercat să le explicăm pe înțelesul lor ce s-a petrecut, dar refuză să creadă. Pentru mintea unui copil, este pur și simplu de neconceput că unul de-ai lor poate să dispară așa”, a declarat părintele unui coleg.

Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o baie publică, în timp ce mama sa îl aștepta la ușă, în Spania. Garda Civilă a anunțat că autorul crimei a fost arestat după ce l-a fost înjunghiat de mai multe ori pe David, în timp ce băiatul se afla în toaleta centrului cultural La Despernada din Villanueva de la Cañada (Madrid), relatează El Mundo.

Filmul capturării ucigașului lui David, copilul român omorât în Spania: Părinții săi l-au predat poliției, după ce l-au dus la urgențe plin de sânge

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
