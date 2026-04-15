Cum s-a realizat oprirea furnizării căldurii
Compania a subliniat că sistarea căldurii nu a fost bruscă. Procesul a implicat parcurgerea unor etape de reducere progresivă a temperaturii apei din calorifere, urmată de închiderea instalațiilor.
Această abordare treptată a avut rolul de a asigura o tranziție eficientă și controlată către temperaturile specifice sezonului cald.
Decizia de a opri agentul termic a fost luată strict în baza legislației în vigoare, mai exact a articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice.
Potrivit acestui act normativ, căldura se oprește doar atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
- Să se înregistreze trei zile consecutive cu temperaturi medii exterioare ridicate.
- Temperatura medie să depășească +10°C pe timpul nopții, în intervalul orar 20:00 – 06:00.
Asistență pentru clienți
Consumatorii care au nevoie de asistență sau informații suplimentare au în continuare la dispoziție mai multe metode de contact puse la dispoziție de companie:
- 031.9442 – număr de telefon cu mesaje preînregistrate;
- 0800.820.002 – linie telefonică gratuită (Telverde);
- Aplicația mobilă Termoalert.
