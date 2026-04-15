Cum s-a realizat oprirea furnizării căldurii

Compania a subliniat că sistarea căldurii nu a fost bruscă. Procesul a implicat parcurgerea unor etape de reducere progresivă a temperaturii apei din calorifere, urmată de închiderea instalațiilor.

Această abordare treptată a avut rolul de a asigura o tranziție eficientă și controlată către temperaturile specifice sezonului cald.

Decizia de a opri agentul termic a fost luată strict în baza legislației în vigoare, mai exact a articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice.

Potrivit acestui act normativ, căldura se oprește doar atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

Să se înregistreze trei zile consecutive cu temperaturi medii exterioare ridicate.

Temperatura medie să depășească +10°C pe timpul nopții, în intervalul orar 20:00 – 06:00.

Asistență pentru clienți

Consumatorii care au nevoie de asistență sau informații suplimentare au în continuare la dispoziție mai multe metode de contact puse la dispoziție de companie:

031.9442 – număr de telefon cu mesaje preînregistrate;

0800.820.002 – linie telefonică gratuită (Telverde);

Aplicația mobilă Termoalert.

