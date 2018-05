“Eu am trimis scrisoarea către procurorul general al republicii când am declanşat procedura de selecţie, rugându-l să anunţe tot sistemul pentru cei care îndeplinesc condiţiile legale şi vor să fie şefi să vină, să am baza mare de selecţie. N-au venit decât doi, cel care este încă în funcţie şi cel pe care l-am propus. Alegi din ce ai. Sigur, aveam şi varianta să nu propun pe niciunul. Dacă nu propuneam pe niciunul, ar fi însemnat că Horodniceanu nu a îndeplinit condiţiile până acum”, a precizat ministrul Justiției, Tudorel Toader.