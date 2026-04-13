De asemenea, pe celălalt sens de mers, potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, era formată coloană de autovehicule pe raza stațiunii Bușteni, dar și între localitățile Breaza și Comarnic.

Pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Brașov transmite că au fost constituite dispozitive de informare a participanților la trafic de către poliția rutieră în punctele de interes, respectiv: în municipiul Brașov, zona Dârste; în Stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN73A; la intersecția DN 73 cu DN 73A (Râșnov).

Conform Infotrafic, pentru DN 1 Bucureşti – Ploieşti – Braşov, pot fi folosite ca rute alternative: Bucureşti – Autostrada A3 – Ploieşti – Cheia – DN 1A – Braşov; Bucureşti – Autostrada A1 – Piteşti – Câmpulung – DN 73 – Râşnov; Bucureşti – DN 71 – Târgovişte – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râşnov şi Bucureşti – Târgovişte – DN 71 Sinaia.

„Poliţiştii acţionează în dispozitivul de siguranţă rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor staţiunilor montane de pe Valea Prahovei, dar şi pe celelalte artere rutiere importante la nivel naţional”, potrivit Centrului Infotrafic.

Aglomerație și pe DN 7

Aglomerație este raportată și pe DN 7, între Pitești și Sibiu, pe raza localităților Lazaret, Căciulata, Bujoreni și Dedulești, pe ambele sensuri de mers.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinaţiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să crească distanţa de siguranţă între vehicule, să evite depăşirile riscante a coloanelor de autovehicule, să-şi planifice atent traseul de parcurs şi să folosească rute alternative.

De asemenea, aceștia îi sfătuiesc pe șoferi să manifeste respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, semnalizând orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie sau a direcţiei, iar pe autostrăzi, să acorde prioritate la ieşirea din spaţiile de servicii şi să pună în funcţiune luminile de avarie la încheierea unei coloane care opreşte sau încetineşte brusc.



„Nu circulaţi şi nu opriţi pe banda de urgenţă în mod nejustificat!”, au mai adăugat reprezentanții Infotrafic.





