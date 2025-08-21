„A fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care i se atribuie o reședință președintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament într-un bloc de locuințe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, Hotărârea de Guvern are regim clasificat”, a spus Dogioiu.

„A fost solicitarea fostului președinte Traian Băsescu și ea a fost acceptată. Asta este tot ce vă pot spune. Este un apartament într-un bloc. Fiind vorba de o Hotărâre de Guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun… Nu dorește ca adresa să fie publică. Implică și niște chestiuni de securitate, desigur”, a adăugat oficialul guvernamental.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți, 19 august, pentru Libertatea, că a refuzat vila atribuită inițial de Guvern, cea din strada Emile Zola nr. 2, susținând că este prea mare pentru nevoile sale: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”, a spus el pentru Libertatea.

Vila din strada Emile Zola nr. 2 a fost sediul PRM, partid condus de Corneliu Vadim Tudor (1949-2015).

De aceea, Traian Băsescu a primit de la stat o altă locuință, într-un apartament aflat într-un bloc de locuințe din București.

În cazul foștilor șefi de stat, procedura este următoarea: SPP face o cerere la RAAPPS, care alege locuința pe baza unor criterii care țin cont mai ales de condițiile de siguranță, apoi se inițiază o hotărâre de guvern.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă înainte de 1989,

În urma deciziei Curții Supreme, Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat, potrivit unei legi votate de Parlament în 2021. Este vorba despre:

casa de protocol din cartierul Primăverii

indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui de la acel moment, Klaus Iohannis

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

În iunie 2022, fostul șef de stat a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională. Iar CCR a decis pe 1 iulie că Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute acum trei ani, după ce a fost declarat oficial colaborator al fostei Securități a lui Ceaușescu.

Traian Băsescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost președintele României în perioada 2004-2014.