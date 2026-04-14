Traian Băsescu despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán

„Acest Magyar este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban. Numai că este puțin mai tânăr, dar este naționalist, este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie și împotriva intrării Republicii Moldova”, a declarat Băsescu

„Un singur lucru se va schimba – va executa tot programul de 27 de puncte care va permite să-și încaseze cele 17 miliarde de euro de Comisia Europeană de care are nevoie și are dreptul la ele”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă un lider similar lui Peter Magyar ar putea apărea și în România, fostul președinte a fost categoric: „Acest lucru nu este posibil”.

Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a pus capăt unei perioade de 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban, promițând să combată corupția și să îmbunătățească relațiile țării cu Uniunea Europeană.

Potrivit unei analize realizate de publicația britanică The Times, Magyar este văzut ca un politician cu o „energie motivațională incredibilă”.

Tisza Zsolt Hegedus, chirurg și posibil membru al viitoarei guvernări, l-a descris pe Magyar drept „un catalizator, o scânteie” și a declarat că speră să implementeze în Ungaria bunele practici din domeniul sănătății pe care le-a întâlnit în Marea Britanie.

Deși similar în stil cu Orban, trecutul lui Magyar este diferit. Acesta provine dintr-o familie înstărită, cu un judecător și un fost președinte al Ungariei printre rudele sale. A crescut în cartierul exclusivist Buda din Budapesta și a avansat rapid în cadrul partidului Fidesz, primind poziții în consiliile de administrație ale unor companii de stat, înainte de a deveni diplomat la Bruxelles. În plus, este soțul lui Judit Varga, fost ministru al justiției.

Un diplomat al Uniunii Europene, care l-a cunoscut în perioada sa la Bruxelles, a declarat că Magyar și-a arătat „latura polemică” în timpul întâlnirilor oficiale, pe care le-a frecventat până în 2018.

