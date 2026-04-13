Cine este Péter Magyar?

Péter Magyar este un politician relativ tânăr, dar cu o carieră bine definită în opoziție față de regimul Orbán. În vârstă de 45 de ani, el a devenit o figură publică proeminentă datorită modului său direct de a aborda problemele și a criticilor dure la adresa corupției care a marcat guvernarea anterioară. „Sistemul corupt a pătruns adânc, chiar și în familia mea”, a declarat acesta, referindu-se la fostul său mariaj cu Judit Varga.

Un politician al poporului

Magyar s-a poziționat ca un lider apropiat de oameni, un „maghiar obișnuit”, care își petrece timpul cu familia, gătește sau grădinărește. În campania sa electorală, a folosit intens Instagramul pentru a-și arăta latura personală, publicând imagini în care gătește clătite, face sport sau petrece timp cu copiii săi. Acest tip de comunicare a fost o strategie-cheie, mai ales în contextul în care presa tradițională din Ungaria era controlată în mare parte de Orbán.

Printre clipurile devenite virale se numără cele în care Magyar face surf, vâslește sau participă la un maraton pe timp de ploaie torențială. În alte postări, el apare îmbrăcat lejer, în blugi și pulover, greblând frunzele din grădină sau adunând lemne pentru șemineu. Aceste imagini, rare printre politicienii maghiari, au contribuit la consolidarea imaginii sale de om simplu și accesibil.

Un trecut marcat de tensiuni personale

Magyar a fost căsătorit până în 2023 cu Judit Varga, fost ministru al Justiției în cabinetul lui Viktor Orbán. Relația lor a luat o turnură dramatică atunci când Magyar a făcut publică o înregistrare a unei conversații private cu Varga, în care aceasta descria guvernul Orbán ca fiind o „mafie” din care nu se putea ieși cu ușurință. Dezvăluirile sale au dus la demisia lui Varga, dar și la destrămarea căsniciei lor. Cuplul are împreună trei fii.

Promisiuni pentru o Ungarie mai transparentă

Magyar și-a concentrat campania electorală pe lupta împotriva corupției, un fenomen care a subminat economia și a afectat grav sistemele de educație și sănătate din Ungaria. Deși conservator, el este descris ca fiind mai pragmatic decât predecesorul său. „Nu este un ideolog, ci mai degrabă orientat spre rezultate”, a explicat Daniel Hegedüs, expert la Institutul de Politică Europeană din Berlin.

În ceea ce privește politica externă, Magyar a adoptat o poziție mai echilibrată. Spre deosebire de Orbán, care a fost adesea criticat pentru legăturile sale strânse cu Rusia și pentru atitudinea sa sfidătoare față de Uniunea Europeană, Magyar promite să apropie Ungaria de partenerii săi europeni, în special de Polonia. Totuși, este puțin probabil să renunțe complet la politica restrictivă privind migrația sau la dependența de gazul și petrolul rusesc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Strategia care a învins presa controlată

Succesul lui Péter Magyar poate fi atribuit în mare parte campaniei sale bine orchestrate pe rețelele de socializare. Într-o țară unde mass-media tradițională era dominată de Orbán, Magyar a reușit să-și facă vocea auzită pe platforme precum Instagram, unde a atras atenția cu postări autentice și personale. În plus, el a efectuat vizite în toate regiunile țării, chiar și în cele mai izolate colțuri, unde politicienii din Budapesta nu mai ajunseseră de ani buni.

Pe parcursul campaniei, Magyar a reușit să depășească și tentativele adversarilor de a-l compromite prin scandaluri fabricate, inclusiv prin amenințări cu publicarea unor materiale compromițătoare. Aceste încercări în stil rusesc nu au reușit să-i afecteze imaginea publică, consolidându-i poziția ca lider al schimbării în Ungaria.

Viktor Orban a susținut, duminică seară, un discurs în fața susținătorilor, în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscând înfrângerea partidului său, Fidesz. Premierul maghiar a promis însă că nu va renunța „niciodată” și că va continua „lupta” din opoziție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE