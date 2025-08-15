„Informaţia pe care o am este că intenţia este de adoptare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare”, a afirmat ea.

Întrebată dacă Traian Băsescu a refuzat casa alocată de la stat, din strada Emile Zola, nr. 2, Ioana Dogioiu a răspuns: „Nu am informaţii nici despre vreun refuz, nici despre vreo schimbare faţă de documentul pe care l-aţi văzut săptămâna trecută pe ordinea de zi”.

Harta zonei unde va locui Traian Băsescu

Vila care i-a fost repartizată lui Băsescu este în cartierul Dorobanți din sectorul 1. Tot aici, pe strada Emile Zola, nr. 2, a fost sediul Partidului România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor (1949-2015).

Așa arăta vila comunistă din cartierul Dorobanți în 2009

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă înainte de 1989.

În urma deciziei Curții Supreme, Traian Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat, potrivit unei legi votate de Parlament în 2021. Este vorba despre:

casa de protocol din cartierul Primăverii

indemnizația lunară de 11.148 de lei, care însemna 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui de la acel moment, Klaus Iohannis

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

În iunie 2022, fostul șef de stat a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională.

Iar Curtea Constituțională a decis pe 1 iulie că fostul președinte Traian Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute acum trei ani, după ce a fost declarat oficial colaborator al fostei Securități a lui Ceaușescu.

Traian Băsescu, acum în vârstă de 73 de ani, a fost președintele României în perioada 2004-2014.



